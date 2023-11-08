三陽二代吳奕成 國際車展挑大梁

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

米蘭展是全球規模最大的機車展，國內機車霸主三陽將明年營運重心瞄準全球市場，對疫後首場的米蘭展自然是高度重視，不僅端出各式新車、概念車搶訂單，三陽董事長吳清源更計畫親自飛往義大利坐鎮，然在出發前夕卻因臨時有重要訪客看廠而取消，改由獨子、三陽董事長室經理吳奕成「代父出征」，在異地獨挑大梁，無論是公司未來發展或新車款介紹，吳奕成都侃侃而談、胸有成竹，展現接班氣勢。

吳亦成於2017年加入三陽，近年主導三陽新世代機種開發設計，奠定品牌多款高階熱銷車款市場穩健銷售地位，並於今年年初結婚，了卻父母一樁心事後，6月亦首次進入三陽董事會，為經營團隊注入新活力。今年可謂是吳奕成「成家立業」相當重要的一年。

相較於2017年甫進入三陽時，首度參與新車款設計內心忐忑不安，及首場新車發表會時的緊張情緒，隨著處女作DRG及後續多款新車大賣，吳奕成此次帶領團隊參加米蘭機車展，無論是在台上介紹品牌未來新車款，或公司未來展望皆侃侃而談，少了當年的青澀，更多的是對產業下足功夫後的自信穩健。

儘管每每提及三陽現在的成績，吳奕成總歸功於父親吳清源的策略及領導方向正確，不過若看三陽從老牌機車「蛻變」成近年推出最多熱銷新車的品牌，憑藉著吳奕成在消費者行為的所學專長，及在設計領域的天份，對三陽機車重奪銷售冠軍，絕對功不可沒。