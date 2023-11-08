減肥藥新突破 引爆千億美元商機

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文／智璞產業趨勢研究所

顏值經濟當道，在享受美食的同時，也想要保持纖瘦，就需要神救援！根據2023 World Obesity Atlas報導，過去幾十年，肥胖人口持續上升，肥胖併發心臟病、第二型糖尿病，以及某些特定癌症，更是胖起來要人命！

目前風靡全球的「瘦瘦筆」GLP-1已被當作減肥的最佳利器之一，作為人體內最主要腸泌素的GLP-1，原是糖尿病皮下注射新藥，當吃東西時，營養物刺激下人體消化道腸道細胞就會釋放GLP-1，不僅作用於胰腺和肝臟，促使身體分泌更多的胰島素，減少升糖素，參與血糖調節保持血糖穩定，亦可增加大腦中樞抑制食慾，向大腦發送飽腹感信號，降低熱量攝取，達到減重和控制體重的效果，也能作用於心血管系統，經由代謝減少發炎來調節血壓、血脂進而改善心血管功能。

隨著WegovyR（Semaglutide）歷經五年期招募1.76萬名具診斷心血管疾病、超重或肥胖且無糖尿病史成年人的大規模關鍵臨床試驗報告出爐，該結果顯示Semaglutide能降低嚴重心血管疾病如心臟病和中風的風險達20％，降低心血管疾病儼然成為減肥新藥的新亮點，Semaglutide在降糖、減肥和降低心血管疾病等多重藥效的加持下，除擴增核准適應症及擴大藥物使用率外，更增添藥物銷售市場前景。

■GLP-1療法減肥

兼改善心血管功能

從市場規模來看，根據摩根士丹利2022年8月研究報告指出全球減肥藥物市場規模24億美元，預估到2030年可成長22.5倍達到540億美元，其中減肥藥物商機快速崛起的原因來自肥胖人口的增長，肥胖影響全球約6.5億人，其中僅約7％的人被診斷並建議接受治療，市場需求仍有很大的開發空間。此外過去美國FDA核准體重管理藥物的步伐一直緩慢，僅有少數九種藥物獲得FDA批准用於治療肥胖（其中兩種經下市），且美國醫生對於新型肥胖藥物的接受程度遠遠低於其他類新藥，因此市場患者接受度也躊躇不前。

隨著GLP-1療法進入減肥市場，局面已有所改觀，諾和諾德的OzempicR和WegovyR，以及禮來的MounjaroR臨床數據正向積極、療效良好（從減重約體重5～10％提高到約16％，高劑量甚至可達22.5％）、療效作用時間長（使用頻率從每日一次延長到每周一次），以及降低心臟病和中風風險的優勢帶動下，連過去視減肥藥為醫美非必要治療藥物且不列入給付範圍的美國聯邦醫療保險和部分公司保險，也重新評估減肥藥改善患者整體健康狀況，以及節省大量醫療保險系統資金間的效益，未來更有望掃除醫療保險報銷障礙。

■口服劑型臨床顯示

與注射液一樣有效

根據諾和諾德及禮來的目前銷售數據來看，諾和諾德旗下GLP-1類藥物的半年度銷售額已接近百億美元，禮來MounjaroR單季銷售額已接近10億美元，從多家研究機構已紛紛調高銷售預測，也不難看出減肥新藥商機快速擴張的趨勢，減肥療法需求龐大，將推動多達十種競爭產品的銷售，看來千億美元的全球減肥藥物市場規模指日可待。

諾和諾德減肥藥Semaglutide在美國自上市以來，已經改變了減肥市場，吸引全球患者、投資者和名人的關注，從新一代減肥新藥開發趨勢上來看，肥胖治療領域的未滿足需求在於提高療效、維持體重的治療，以及延伸降低或治療心血管疾病，目前許多研發中候選新藥仍是依循已上市藥物的作用機制GLP-1RA開發，此外創新候選藥物開發趨勢則朝向雙重或三重激動劑的作用機制發展，其中口服劑型也是發展亮點之一，如諾和諾德口服Semaglutide以及輝瑞口服減肥藥danuglipron（臨床2期），目前臨床數據皆與Semaglutide注射液一樣有效，免去挨針疼痛，也將撼動減肥和糖尿病市場版圖的變化。

回歸肥胖的本質，肥胖主因攝入能量和代謝消耗間的平衡失序而引起，改變生活方式如減少不良的飲食行為、控制甜食和多運動仍是肥胖治療的重要主軸，需要從飲食、運動鍛煉、心理、藥物或手術進行干預。

台灣民眾熱愛減重，高居亞太市場之冠，減肥及瘦身是全民生活新亮點，目前台灣衛福部核准的減重用藥只有OrlistatR、ContraveR、SaxendaR和WegovyR且都為醫師處方用藥，須經由醫師診療後開立，依醫囑使用，切勿濫用減肥藥當心不慎觸法。