讓民眾看懂內政統計 施政更有感

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內政部被稱為「天下第一大部」，掌理全國內務行政業務，與人民生活息息相關，統計發布的數量更居各部會之冠。只是，這些數據經常讓民眾霧煞煞，難以發揮社會溝通的功能。內政部如果想要施政更有感，應該要更用心讓人民看懂數據背後真正的意義。

內政部掌管業務龐大，不論是人口老化、少子化、居住或移民，從出生死亡、出入境、建照、開工樓地板面積、土地登記筆數、警政統計到查緝違法經濟案件等，有高達107項統計發布，都如實上傳網路，看得出施政者的用心。但只公布不解讀，統計就是冰冷的數字，無法達到溝通的效果。

近年政府推動大數據，資訊愈來愈公開也愈龐大，政府立意良善，但資訊解讀的混淆，也成為一道待克服的課題。畢竟統計除了據實公開，如何提供有效的統計諮詢，協助民眾運用統計數據其實更重要。

另外，統計數據也是施政的一種檢視方式，能夠從中發掘問題，即時修正政策措施與民眾感受的落差。尤其公務統計資料往往是各部門受理登記產生，即使統計項目的名稱一樣，統計結果也大不相同，背後代表的意義更有很大的差距。

更何況，經濟社會現象錯綜複雜，不當的解釋，可能見樹不見林，引發誤會。例如建築統計數據，多數由相關業者依自身業務需要解讀，過程中難免有誤導民眾認知，進而造成對施政看法偏差，甚至讓民眾出現錯誤判斷或行為的問題。這些潛在的風險，最後的責任仍須由施政者負責。

內政部對自己在網路上發布的專業數字或許也不清楚，不敢解讀，或只能選擇性的解讀，但內政統計的價值，絕對不該只有歷代男女「菜市場」名字的八卦分析而已。

內政部長林右昌日前在國土管理署掛牌時清楚表示，政策與民眾息息相關，一定要與社會溝通，才能爭取民意的支持。政府人力有限，與其花大把預算搞內宣，還不如更快速的提供媒體有用的資訊，藉此傳達正確又即時的訊息給民眾，如此施政才能更有溫度。