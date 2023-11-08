通膨打不退 澳央行重啟緊縮

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澳元匯率走勢

在全球主要央行相繼暗示通膨已獲控制，並開始停止升息之際，澳洲央行卻因為通膨頑強難降，被迫在連續四個月按兵不動後，7日再度恢復緊縮貨幣政策，將現金利率提高1碼到4.35％，達12年新高水位。

由於澳央升息已在市場預期當中，加上市場預期利率可能已經觸頂，澳元不升反貶0.5％到0.6456美元，下行壓力仍舊沉重。在本次會議前，該央行從去年5月以來已經升息400個基點，並自6月開始就維持現金利率不動。

澳洲央行總裁布洛克（Michele Bullock）7日舉行她上任以來第二次會議。她表示澳洲通膨雖然已經度過高峰，但迄今還是處在偏高水位，而且居於高檔的時間比幾個月前預期的更為持久。

這是布洛克繼9月接任總裁以來首次上調利率行動。針對未來是否還將進一步緊縮貨幣政策，她強調這將視經濟數據與風險滾動評估，來確定通膨能否在合理時間回到目標而定。她還提到，中國經濟情勢與地緣政治衝突對澳洲經濟前景是潛在的威脅。

不過高盛集團預期，澳央在本次升息後，將會維持當前利率水準直到2024年第四季開始逐步進入寬鬆循環。

高盛首席經濟學家波克（Andrew Boak）表示，相對過去澳央不願升息的傾向，布洛克職掌的澳央雖然偏向緊縮，但立場溫和，這也強化他們預期該央行將保持利率不動的觀點。

過去曾擔任澳央副總裁、目前任職西太平洋銀行的經濟學家艾利斯（Luci Ellis）則認為，澳央此舉雖與美英歐等央行停止升息形成鮮明對比，不過那是歐美央行已多次調高利率，而且貨幣政策均處於限制性，然而澳央卻尚未到達該程度。

受到消費支出強勁，與大量移民減緩勞動力緊縮與提振房價，支撐澳洲經濟自疫情結束後能夠穩健成長，但這些因素也助長該國通膨居高不下。

澳洲第三季消費者物價指數年增5.4％，該數值幾乎是美國同期的兩倍，也明顯高出歐元區。

澳央10日將公布最新經濟預測，外界預期未來兩年該國通膨將緩慢回落到2％到3％水準，同期間經濟漸失動能、失業率則將攀升。