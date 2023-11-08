Fed新鷹王潑冷水 升息還沒結束

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被視為聯準會（Fed）新鷹王的明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）日前接受媒體專訪時指出，他寧可Fed過度緊縮貨幣政策，也不要因為做的太少，導致通膨無法回到2％目標。卡什卡利今年在聯邦公開市場委員會 （FOMC）擁有投票權。

Fed在上周決策會議後繼續維持利率不動，加上主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上的發言，與過去幾次談話相比，顯得相對溫和，讓外界揣測Fed可能已經完成升息循環。

不過卡什卡利6日再度釋出鷹派言論，試圖澆熄市場一廂情願的樂觀情緒。他強調：「緊縮不足無法讓美國通膨在合理時間內回到2％。」

卡什卡利指稱雖然美國經濟表現極有韌性，不過讓他感到憂心的是通膨可能捲土重來。他指出近來部分物價與薪資數據顯示，通膨率可能停留在2％以上，這令他非常憂慮。

不過針對未來利率走向，卡什卡利重申Fed需要更多訊息才能做出決定，他說「我們尚未準備好說我們已處在良好處境。」

卡什卡利過去曾是Fed最溫和的鴿派代表，但到了去年他卻立場大逆轉，主張要靠大幅升息來遏止通膨，晉身成為Fed最強硬的鷹派人物。

此外Fed理事庫克（Lisa Cook）同一天則提到近期美國長期公債殖利率急漲，並非是預期Fed將進一步升息所驅動。她所表達的立場，與外界認定利率主要與Fed貨幣政策有關大相逕庭。