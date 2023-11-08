貶值助攻 日5大商社調高財測

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受惠於日圓走疲與零售、食品等「非資源事業」表現亮眼拉抬，「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資的日本五大商社全數上修本財年（2023年4月～2024年3月）淨利預測，合計上修約1,600億日圓。

日圓兌美元匯率7日盤中下跌0.21％，報150.38日圓兌1美元，今年迄今兌美元重貶逾14％。日圓上周觸及151.74，逼近2022年10月的低點，促使日本政府趕緊出面口頭干預。

據外媒報導，日本五大商社（三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、丸紅株式會社與住友商事）第二季財報（2023年4月～9月）6日全數出爐，顯示日圓貶值與非資源事業拉抬獲利。

在業績穩健的支持下，這五家企業上修本年度獲利預測並提高對於股東的回饋，其中四家商社調高年度股息預測（伊藤忠商事除外）。

五大商社今年淨利加總估達到3.64兆日圓，較原先預估值高出1,600億日圓。其中日圓走貶（推升1,840億日圓）是最大助力，協助彌補煤與銅等商品價格走跌導致的獲利缺口。

以部門來看，今年五大商社機械、零售、食品等「非資源」事業淨利預估達2.3兆日圓，較煤、鐵礦砂等「資源」事業（淨利預估為1.34兆日圓）高出約七成。非資源事業佔整體淨利的比重估達63％，較上一年度高出約10個百分點。

截至7日為止，三菱商事今年迄今股價累漲65.33％，三井物產狂飆51.5％、伊藤忠商事大漲44.07％，丸紅株式會社與住友商事漲幅分別為56.05％與47.96％。五大商社表現皆優於大盤，東證股價指數同期漲幅約24.88％。

巴菲特掌理的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司目前對日本五大商社的平均持股比例來到8.5％以上。巴菲特先前表示，對這五家公司的持股比例最多僅會到9.9％。