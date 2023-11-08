遊戲大賣 任天堂調高全年財測

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任天堂今年股價走勢

任天堂7日公布會計年度上半年（4到9月）營收達7,962.4億日圓（約52.9億美元），是2017年Switch上市以來最高紀錄，證明任天堂持續靠強檔遊戲及主題電影刺激買氣。任天堂因此調升全年度財測。

任天堂預期今年度（明年3月底止）營收為1.58兆日圓，高於先前預期的1.45兆日圓。今年度淨利可望達到4,200億日圓，也高於先前預期的3,400億日圓。

任天堂7日發布聲明表示，「今年度上半營收創下Switch上市以來最高紀錄」，原因除了日圓貶值拉高海外營收之外，Switch遊戲機及軟體銷售成長也拉抬整體表現。

任天堂在上半年度賣出680萬台Switch，高於去年度同期的670萬台。上半年度遊戲軟體銷售9,710萬套，也高於去年度同期的9,540萬套。

2017年3月Switch上市至今已過6個年頭，近年投資人開始擔心任天堂遲遲不推新一代遊戲機，恐怕讓營收失去成長動能，所幸這段期間，任天堂善用旗下熱門遊戲推陳出新，成功延續買氣。

任天堂熱門遊戲《薩爾達傳說》在今年5月推出新款《薩爾達傳說：王國之淚》，截至9月底為止一共賣出1,950萬套，成為任天堂上半年度最暢銷遊戲。

任天堂在2017年推出的Switch遊戲《瑪利歐賽車8豪華版》今年再度爆紅，成為上半年度第二暢銷遊戲軟體，主因是任天堂與環球影業共同製作的《超級瑪利歐兄弟電影版》轟動全球。

這部電影在今年4月上映後觀眾反應熱烈，至今全球票房累積超過10億美元。

任天堂預期今年度Switch遊戲軟體銷售量可達1.85億套，高於先前預期的1.80億套。今年度Switch遊戲機銷售量維持在1,500萬台。