花旗擬裁員10% 華爾街近年最大

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歐美銀行業再掀裁員潮。外媒引述內情人士表示，正在執行重整計畫的花旗集團考慮至少裁員10％，可能成為華爾街多年來最大規模的裁員行動之一。另瑞銀（UBS）收購瑞士信貸（Credit Suisse）造成人事成本暴增，瑞銀本月將啟動新一輪裁員計畫。

花旗並未證實媒體報導的消息，但表示將在明年1月發布第四季財報時公布更多訊息。花旗透過聲明稿表示，「我們承認組織重整行動涉及一些困難和重大決定，但這些都是讓公司結構與策略一致，並執行2022年法說會公布的計畫之正確步驟。」

花旗集團為美國以資產計第三大銀行花旗的母公司，旗下擁有24萬名員工。據悉，裁員可能包括區域經理、共同主管和其他職責重疊的職務，例如幕僚長和行政長。

花旗執行長佛雷瑟（Jane Fraser）9月在內部備忘錄便示警，裁員是抑制費用攀升的措施之一。近幾年花旗的費用和員工人數不斷增加，特別是自佛雷瑟自2021年初上任之後。佛雷瑟矢言藉由削減成本和提升營收來改善業績。

另一方面，瑞士信貸繼今年稍早的兩輪裁員後，11月將啟動新一輪裁員計畫，預計10％的支援性職務將受到影響。此外，瑞銀亦裁撤瑞信在紐約的254個職位，另馬德里有150名投資銀行家丟掉飯碗。

瑞銀先前宣布將在瑞士裁員3,000人，整併瑞信估計將削減3.5萬個職務。瑞銀指出，自去年底以來約裁減1.3萬名員工，單單第三季就減少4,000名員工。

第三季瑞銀整併瑞信產生20億美元成本，造成瑞銀該季出現淨損7.85億美元，此為6年來首見季度虧損，損失金額大於市場預期。不計瑞信收購案，瑞銀將有8億美元稅前獲利。上季營收年增50％至24億美元。

整合瑞信人力亦衝擊瑞銀第三季業績，上季人事成本暴增80％，至76億美元，其中包含裁員、留任、薪資和紅利支出。