共享辦公WeWork聲請破產

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共享辦公室服務業者WeWork6日依據《破產法》第11章於美國紐澤西州聲請破產保護，顯示該公司即便有金主日本軟銀集團在背後撐腰，但依然無法度過高層不當決策、租賃過於昂貴與商辦需求下滑的嚴峻考驗。

根據WeWork向紐澤西州破產法院提交的文件顯示，該公司擁有約150億美元價值的資產並背負186億美元的債務。WeWork亦呈報，該公司積欠近1億美元的租金與租賃終止費用。

WeWork執行長托力（David Tolley）表示，該公司約九成債權人已同意將他們的債務轉換為股權，從而消除約30億美元債務。WeWork強調，美國與加拿大以外的營業據點將持續營業，不受此次聲請破產影響。截至6月底為止，WeWork在全球777個地點提供辦公空間。

這對於持有WeWork約74％股份的軟銀與其執行長孫正義而言，可說是一大打擊。WeWork今年迄今股價暴跌逾99％，這些股票眼看就要淪為壁紙。

不僅如此，軟銀集團還砸下數十億美元紓困，試圖拯救WeWork從營運低谷翻身。軟銀如今坦言，除非WeWork在破產時重新協商昂貴租約，否則該公司難以存活下去。

WeWork創立於2010年，當年風光時估值一度達到470億美元，被譽為最有價值的新創企業之一。但創辦人紐曼（Adam Neumann）為了追求迅速擴張犧牲利潤，後來更因不當管理風格與自肥交易引發爭議，最後於2019年被趕出公司。

另一方面，新冠疫情爆發帶動居家辦公風潮興起，導致商辦需求銳減，連帶使得WeWork虧損如雪球般擴大。

WeWork2019年嘗試首度公開發行（IPO）失敗，2021年10月改變策略，透過特殊目的收購公司（SPAC）成功借殼上市。但上市無法解決公司根本問題，商辦需求下滑與利率飆漲持續對於WeWork財務帶來壓力。