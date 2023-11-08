陸進博會 晶片巨頭熱情未減

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進博會半導體大廠展示重點

儘管中美科技戰延燒，第六屆進博會仍有多家歐美半導體科技大廠進駐參展，尋求在法規政策允許的前提下，以主打非尖端領域商品和服務方案，繼續拓展中國市場業務。其中，近期遭到大陸官方網路安全審查的美光科技（Micron）首次參展，格外受到矚目。近期該公司動作頻頻，力求重振當地業務。

進博會舉行前夕，中國商務部部長王文濤1日會見美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）。王文濤表示，歡迎美光繼續扎根並深耕中國市場，在遵守中國法律法規前提下實現更好發展。

美光在進博會上針對不同客群展示數據中心、智慧汽車等四大重點。現場人員指出，美光從2000年在上海成立辦公室，在中國市場深耕多時，今年第一次參展，主要是想讓大家認識美光。公司6月宣布，計畫於未來幾年內，對西安的封裝測試工廠加碼投資逾人民幣（下同）43億元。

大陸網信辦3月公布對美光在中國銷售的產品實施網路安全審查，並於5月要求關鍵通訊基建營運商不得使用其產品，導致美光訂單急劇減少，進而影響該公司截至8月的2023財政年度轉為虧損。

荷蘭半導體設備巨頭ASML全球高級副總裁、中國區總裁沈波在進博會接受陸媒採訪表示，10月美國公布最新晶片出口管制措施，ASML還在研究其具體的影響。他說：「按照我們的理解，將對中國少數客戶帶來出口管制方面的限制。如果從量的角度來看的話，以今年ASML中國的業務量為基準，出口管制措施對於我們明年的業務會有10％～15％的影響，但由於中國客戶對我們的需求很強勁，所以總體來說還好。」

高通公司中國區董事長孟樸在展會期間表示，以5G和終端側AI等關鍵邊緣技術，正在為智慧手機、個人電腦、智慧網聯汽車等智慧終端賦能，進而在提升用戶體驗，推動千行百業的數位化轉型，促進新一輪經濟增長中發揮重要價值。

孟樸指出，5G商用已逾四年，演進已行至中場，高通正在邁入5G演進的全新階段。在5G+AI賦能千行百業的大背景下，隨著生成式AI進入終端側並和雲端的通用大模型中的生成式AI相結合，將會促進包括零售、安全、能源和公用事業、供應鏈、資產管理等千行百業的數位化轉型。