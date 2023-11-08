陸今年經濟成長預期 IMF上調

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

完成對中國政府深度訪問後，國際貨幣基金組織（IMF）7日宣布，上調中國今明兩年經濟成長預期，疫後復甦帶動2023年經濟成長5.4％，房市壓力使2024年成長緩降至4.6％。

IMF每年根據組織協議第四條與成員國進行對談，IMF在7日新聞稿指出，代表團完成今年與中國對談，與人行行長潘功勝、證監會主席易會滿、商務部副部長王受文等人會面。在訪問結束後，初步認為中國將完成今年經濟目標，預計實質GDP成長5.4％。IMF在10月公布的「世界經濟展望」報告中，預期中國今年GDP成長5.0％。

IMF表示，第三季亮眼數據與近期政策促使最新預測較10月時調高0.4個百分點，對中國明年經濟成長也以同樣幅度上調至4.6％，因房地產與外需低迷仍籠罩明年，預計至明年底中國核心通膨將升至2.1％。展望中期，受高齡化影響，經濟成長率將持續放緩至2028年約3.5％。

IMF第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）表示，樂於見到中國以房市為重，推出多項措施，但仍需更多行動，如加速部分房企退出、鬆綁房價限制、助住房完工、協調財政框架改革和資產負債表重組、緩解地方債務壓力與水平、執行審慎政策，以應對當前不斷上升的金融穩定風險等。

IMF表示，上述背景下，中國還需將財政支出轉向家庭，通過降息進一步寬鬆，這些措施將可支持增長和投資。在匯率方面，IMF建議提高匯率靈活性，將有助於吸收外部衝擊，並加強貨幣政策傳導。