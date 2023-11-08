世界互聯網大會烏鎮峰會 今登場

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「2023年世界互聯網大會烏鎮峰會」今（8）日登場。該峰會向為大陸互聯網界年度盛事，今年恰為舉辦第十年，走過前幾年互聯網的低迷時光，本屆峰會舉辦多場論壇並廣邀全球多位互聯網領軍人物出席，冀望再為業界創造高光時刻。

根據議程，本次峰會將圍繞全球發展倡議數位合作、數位化綠色化協同轉型、青年與數字未來等議題，舉辦20場分論壇。

今年峰會新增多項亮點活動，包括首次設立「全球青年領軍者計畫」，搭建互聯網領域優秀青年的國際交流合作平台。另外，全球首個以互聯網為主題的大型科技館「烏鎮世界互聯網科技館」，將正式開館。

大會指出，本次邀請多位全球互聯網領軍人物出席峰會活動或以視訊形式發表演講，包括IBM、高通、思科、英特爾等跨國公司的負責人，以及中國電信、中國聯通、中國移動、阿里巴巴、百度、京東、網易、滴滴等大陸國內企業負責人均將參會。

峰會8日上午開幕，下午將公布「2023世界互聯網大會藍皮書」。該藍皮書自2017年起已連續六年公布，內容著重在互聯網發展的新進展、新成就、新趨勢，頗具參考價值。

8日晚上將舉辦世界互聯網大會領先科技獎頒獎典禮。9日舉行分論壇，包括全球發展倡議數位合作論壇、兩岸暨港澳互聯網發展論壇等。10日為閉幕式。