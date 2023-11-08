陸房市銀十失色 短期難好轉

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大陸房地產調研機構克而瑞最新調查顯示，10月百強房企實現銷售額人民幣（下同）4,066.9億元，月增僅0.6％；與2022年同期相比，降幅達到27.5％。

界面新聞報導，克而瑞指出，大陸官方推出多項房市鬆綁政策後，一度激勵9月份百強房企銷售額月增幅達17.9％，未料好景不長。不僅如此，其中有近六成百強房企的10月業績較上月衰退，甚至有20家房企單月業績月降幅超過30％，有40家房企的月降幅在0％～30％之間。

從累計業績來看，克而瑞資料顯示，今年前10月，百強房企實現銷售操盤金額45,634.6億元，年減12.8％，業績降幅繼續擴大，顯示房市復甦動能不足。業內人士悲觀表示，房市「銀十」的失色，來自市場信心不足，短期難有好轉。

據中指研究院統計，10月銷售額破千億房企僅剩14家，較去年同期減少2家，銷售額均值1,998.3億元；百億房企100家，與去年同期持平。

對於11月房市情況，克而瑞認為，房地產供應量可能低位回升，較10月有所增加，但成交依舊不容樂觀，熱點城市和熱銷項目數都將持續減少。

報告指出，京滬杭蓉等供給主導型城市的市場可望保持穩健運行，但局部限購鬆綁等短期利多新政，僅能帶動一部分前期積壓的需求入市，持續性存疑。而短期內市場升溫的天津、鄭州等復甦動力略顯不足，高庫存問題難解，成交或將再次由升轉降。

弱二線和廣大三四線城市，諸如南寧、昆明、福州、無錫、常州等，市場修復仍有待核心城市的熱度傳導，當前市場信心跌至谷底，將面臨較長的調整期。