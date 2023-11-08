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歐央：憂陸風險升溫 4成跨國企業想遷到友邦

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歐洲央行最新調查反映出業者對中國的經營環境信心不足。歐洲央行6日發表報告指出，出於對中國相關風險擔憂，逾40％受訪的跨國公司預計在未來幾年把生產遷移到政治上的友好國家。

路透報導，在新冠疫情、俄烏戰爭打亂全球價值鏈（Value Chain）後，跨國公司加緊討論變換生產場所等議題。為此，歐洲央行對65家在全球擁有業務的超大型跨國公司進行民意調查，其中49％的公司指出，正在探討「就近外包」（near-shoring）或把生產場所移至與銷售點更近的地方。而42％的公司想要把一些生產作業搬到「友邦」或是更歡迎它們的地點。

歐洲央行表示，在關於哪些國家對這些公司生產領域的供應鏈，構成或可能構成風險的問題上，所有回應公司中的三分之二提到中國。另外，超過一半的公司從某一特定國家或少數國家取得關鍵材料（多數公司指明中國），而幾乎所有公司都認為，與中國相關的風險大幅上升。

歐洲央行指出，此前多年，隨著中國經濟快速發展，外國公司把在中國賺取的利潤也投入中國，用於新的徵才與投資。但目前隨著中國經濟成長持續疲軟，再加上中美競爭加劇，外國公司開始把這些利潤撤出中國。

報導指出，外國企業撤走利潤使人民幣進一步承壓。由於投資人不再青睞中國股債，同時新投資減少，中國央行正在努力減緩人民幣貶勢。

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