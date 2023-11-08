百度AI晶片 捨輝達、改買華為

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受美國禁令衝擊，中國有心投入AI訓練的網企也被迫提升「國產化」比例，當地搜尋巨頭百度傳出為替代輝達晶片，已改向華為採購人民幣（下同）4.5億元的AI晶片。路透7日引述知情人士表示，百度早在8月就先向華為下訂單，以應對未來可能無法向輝達採購的風險。

知情人士表示，百度為其200台伺服器訂購1,600顆華為的昇騰910B晶片。截至10月，華為已交付訂單逾60％、約1,000顆晶片。整筆訂單的價值為4.5億元，華為預計在今年底交貨完畢。

知情人士表示，百度對華為的這筆訂單，與中企向輝達動輒採購億美元等級的金額規模無法相比，但這筆中企交易相當具有指標性，以百度目前在中國AI產業領軍地位，若昇騰910B晶片證明自己能替代對應的輝達A100產品，很可能促使許多中企在當前大環境下，捨棄美企轉向華為採購晶片。

除百度外，阿里巴巴與騰訊等中國網路巨頭此前也積極向輝達採購，報導指出，百度的交易可能讓這些網企轉向華為下單。

值得注意的是，今年5月曾傳出，百度持續以陸產AI晶片測試大模型訓練，使用包括自家研發的崑崙晶片、華為的昇騰、海光的DCU等，如今百度擴大向華為下單，外界關注是否代表華為晶片已有良好成效，從陸產AI晶片中脫穎而出。華為網站也顯示，今年8月與百度擴大合作，加深華為昇騰晶片與百度文心大模型相容性。

此前市場人士指出，百度和阿里巴巴等網企因輝達高階晶片不易採購，正設法混合多種晶片以提升性能，例如將華為昇騰與輝達前一代V100或P100晶片混合操作。相關說法也顯示，在美國擴大晶片出口限制的背景下，華為等中國AI晶片企業有相當機遇。

但相較華為等家底大的巨頭，部分規模較小的公司能否享受到機遇仍需關注，被美國列入實體清單的中國AI晶片新創摩爾線程日前就有裁員，反映出禁令仍對企業營運有不小衝擊，必須縮減開支並重整戰略與業務。