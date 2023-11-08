陸互聯網企Q3業績 高盛估符預期

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投行高盛最新報告預估，研究範圍內的大多數大陸互聯網公司2023年第三季營收大致符合預期，其中大陸遊戲業雙雄：騰訊、網易第三季業績有成長空間。騰訊港股、網易港股7日股價分別收跌1.28％、0.91％，年內分別累計跌5.91％、大漲46.71％。

香港信報報導，高盛報告顯示，大陸互聯網公司第三季的主要潛在亮點，包括電商廣告技術，例如阿里巴巴的客戶管理收入，拼多多的線上行銷收入，以及快手的電商廣告與騰訊視頻帳戶的廣告收入）。遊戲也是潛在亮點，例如網易和騰訊的大陸遊戲收入。海外市場亮點方面，則有拼多多旗下美國電商平台Temu的收入。關於第四季業績指引，市場將關注包括消費降級、拼多多、阿里巴巴海外市場在內的眾多題材。

高盛指出，網易第三季業績與第四季展望都可能超過預期，至於騰訊第三季營收年增率有望達到12％，高於第二季的11％，主要是受到大陸遊戲增長改善與廣告業務增長提振。

另一方面，大陸工信部10月底公布，前三季大陸互聯網業務收入年增率小幅提升，利潤總額較快增長。前三季大陸規模以上互聯網和相關服務企業，完成互聯網業務收入年增3.4％至人民幣（下同）1.029兆元，利潤總額年增18.2％至959.3億元。

從不同領域來看，生活服務領域企業收入成長較快，網路銷售領域企業收入成長持續提升。前三季，包括本地生活、租車叫車、旅行出遊、金融服務等以提供生活服務為主的平台企業，互聯網業務收入年增9.8％。至於主要提供網路銷售服務的企業互聯網業務收入，年增47.3％。