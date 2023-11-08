資產折舊漏未提報 不得補列

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公司買入折舊性固定資產，應依法從成本減除預估殘值後，按照耐用年數逐年依比率提列折舊額，且不得間斷。國稅局指出，若其中有某一年度漏未提報，公司應申請更正，不得於耐用年數終止後又補提列；此外，若已屆耐用年數仍繼續使用，得重估提列折舊額。

以陳先生經營的甲公司為例，在2016年1月1日曾以1,200萬元購入機器設備，採平均法計提折舊，耐用年數五年，預估殘值200萬元，每年應提列折舊200萬元，也就是購入成本1,200萬元，扣除耐用年數終期殘值200萬元，除以五年平均值。

經過耐用年數五年，該機器設備在2020年12月31日已屆耐用年限，陳先生卻仍於隔年2021年度提列折舊200萬元；陳先生主張，雖然機械設備耐用年數五年，但曾在2019年度因故未提列折舊，僅提列四年，故於2021年度營利事業所得稅結算申報時「補提列」折舊。

台北國稅局指出，依規定，若甲公司在2019年度漏未提列的折舊，應「申請更正」2019年度的營所稅，而不是在2021年度補提列。

此外，國稅局經查還發現，陳先生的甲公司在2021年仍繼續使用該機器設備，於是，另依其原估列殘值200萬元，按甲公司重行預估，該設備還可以再使用四年，殘值為40萬元，因此國稅局核認甲公司2021年度折舊改正為40萬元，也就是當期殘值200萬元再扣除最終殘值40萬元後，均攤未來四年的數額，剔除了甲公司在2021年度多列報的折舊額，並核定補稅。

國稅局強調，固定資產折舊，應按不短於固定資產耐用年數表規定的耐用年數，逐年提列不得間斷；若某一年度漏未提列，應採申請更正方式補正，不得自行選擇補提列年度。若固定資產已屆耐用年數表規定使用年數，仍繼續使用，得自行預估可使用年數，並重新估計殘值後，按原提列方法計提折舊。