企業老車汰舊換新補助 列收入

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有民眾開設的運輸公司，因車輛汰舊換新符合環境部的老舊車輛汰舊換新規定，於2023年度取得了3.1萬元的「政府補助款」，國稅局指出，該筆補助款不能列為購車成本的減項，而應列在「非營業收入」，併入公司所得報稅。

高雄國稅局說明，有兩種情況經常混淆，一種是「減徵」、一種是「補助」，減徵是非所得收入，屬於購入的成本降低，可作為減項；若為補助款，則是購入新車後的補貼金額收入，屬於「非營業收入」，仍然要併入計算營利事業所得額。

舉例來說，民眾開設的運輸公司，在今年6月報廢了老舊大型柴油車，並購買同時符合「退還減徵貨物稅」及「車輛汰舊換新補助」規定的新大型車，取得成本400萬元，帳列固定資產，於同年7月取得退還減徵的貨物稅額40萬元，以及環境部汰舊換新補助款3.1萬元。

國稅局表示，該貨物稅退稅額40萬元應自資產成本400萬元中減除，但環境部車輛汰換補助款3.1萬元則應列為該公司2023年度非營業收入，不得自資產成本項下減除。

依貨物稅條例規定，自2017年8月18日起至2026年12月31日止，報廢符合規定的大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車，並購買新車且完成新領牌照登記者，可享有貨物稅減免，每輛減徵40萬元。但應徵稅額未達40萬元者，減徵稅額以應徵稅額為限。

國稅局指出，退還減徵的貨物稅稅額，實際上是購買車輛成本或費用的減少，並不是「所得」性質，應將該退還稅額列為固定資產成本或當年度費用的減項。而車輛汰舊換新補助款，屬於政府補助款性質，不得將該款項列為購買車輛成本或費用的減項，應列入營利事業2023年度「非營業收入」，並依所得稅法規定，併入計算營利事業所得額。