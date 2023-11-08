民營銀行加薪 永豐開第一槍

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公股及民營銀行明年調薪狀況

讓薪水增幅超越通膨率。繼公股銀行預告加薪，民營銀行也跟進，永豐銀行董事長曹為實7日宣布，明年銀行全體員工調薪5％，幅度高於軍公教、及公股銀的4％，加薪主要考量通膨、軍公教加薪幅度與員工表現，希望凝聚員工的向心力及增加員工退休福利保障。

國銀8月稅前獲利達523億元，累計前八月稅前賺進3,458億元，分創單月及同期新高，獲利佳，各銀行紛紛預告明年將加薪，由公股銀帶頭喊出加薪逾4％，兆豐金控更是全集團調薪4.5％。

永豐銀今年前9月稅後純益127.29億元、創同期新高，年增5.4％，更成為首家喊出加薪的民營銀行，加薪幅度從往年的3％拉高至5％；中信金控也指出，將制定全球營運據點通用的整體薪酬政策，以具市場競爭力、職責給薪及績效導向等三大原則，每年考量海內外經濟趨勢、市場薪資水平、獲利狀況以及個人績效，適當調薪。

曹為實表示，3月董事會看到通膨數字後就始討論加薪，金控、銀行、子公司董事一起決定加薪，銀行部分加5％，其他子公司依行業特性來決定，決定加薪預算過程中，「ROE是重要指標」，以他的標準，銀行ROE要在11％以上才算及格，ROA至少維持1％以上，永豐銀去年ROE排名前段班，ROA今年可能會在1.2％以上。

永豐銀調薪5％，其中含每月伙食津貼由2,400元調高至3,000元，優於同業。曹為實說明，除實質加薪外，在2011年6月30日前入行的在職及退休行員，仍有13％優惠利率計息的行員活期儲蓄存款福利，整體福利將視情況重新檢討，以達到勞資雙方雙贏的結果，他並強調會兼顧「公平」、「合理」及「照顧老員工」的立場。

另外，曹為實透露，明年也可望讓員工全面有持股信託，過去在外銀經驗，員工認股100元、銀行給50元，但不利手中流動現金不足或家庭有困境員工，會朝「員工不需出錢」的方向規劃，若銀行全出應會超過3,000萬元～4,000萬元。