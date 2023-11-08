玉山金前十月賺逾180億 同期新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金控10月獲利

升息、疫後消費力爆棚及資本市場相對穩定，讓金控獲利亦逐季回神，7日已公布10月獲利的三家金控，前十月累積獲利都較去年同期成長約2成～4成，其中玉山金控年成長逾4成，前十月稅後淨利達180.2億元，創同期新高紀錄。

玉山金第三季手續費收入創下單季新高，前三季已賺贏去年全年獲利，10月獲利動能續強，再進帳21.3億元，累計前十月稅後純益180.2億元、年成長40.9％，再創歷年同期獲利新高。主要因玉山銀行延續第三季財管市場傳統型保險及海外債等熱賣，加上年底前全力衝刺信用卡簽帳市場，預期第四季簽帳金額可望刷出新高紀錄，來自信用卡手續收入，強力挹注獲利動能。

元大金控10月稅後純益12.71億元，比去年同期成長12.98％，主要獲利動能來自子公司元大證券，累計前十月稅後純益248.03億元，較去年同期成長19.65％。

10月台股市場波動較大，日均量維持低迷，但元大證券單月稅後純益5.09億元、年增10.89％，累計前十月稅後純益115.54億元、年增13.52％；元大銀行因金融資產利益減少，單月稅後純益較去年同期減少4.72％，但累計前十月稅後純益80.36億元，仍比去年同期成長21.85％。

國票金10月獲利來自票券、證券及創投本業仍持穩，但仍較9月小幅減少674萬元，主要受到國內外股債市整體不佳，影響較9月份資產投資評價差，但累計前十月稅後純益仍成長逾3成的表現。國票金發言人邱銘恩表示，後續獲利仍依公司年度規劃執行，並視市場升息與否、美台公債殖利率變化、新台幣匯率狀況作機動操作調整。

另外，彰化銀行亦公告10月獲利12.08億元，累計前十月的稅後純益112.65億元，再創新高。