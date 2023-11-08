金總：防疫險評議費用負擔六成不合理

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防疫險讓產險業者去年「血流成河」，金融總會在今年「金融建言白皮書」最終版中指出，依現行規定，產險業因防疫險評議案大增，恐負擔6成的總服務費，並不合理，因此建議未來若再遇此類特殊事件，評議案占總案件逾20％，金融評議權值服務費採前三年平均值的80％計算。

金融白皮書提及，防疫險事件乃當年度重大之保險事件，起因於民眾大量投保需求，在短時間湧入投保案件，致使保險公司無法快速處理而衍生爭議。隨後因確診人數增加，亦有大量理賠申請案件湧入，保險公司雖加派人力亦須時間處理。民眾因無法及時獲得承保或理賠，而向評議中心提起申訴，導致防疫險申訴案件量暴增，惟申訴案件固達五萬餘件，然實際進入評議之案件，僅約八千餘件，依該比例可知，大部分案件並非保險公司實質拒保或拒賠，且申訴評議理由性質相近，現行評議中心服務之收取，在此特殊情形下，應有例外考量。

白皮書指出，參考過去幾年評議件數和權值，都是「總評議案件數愈多，則單點權值收費愈少」，去年金融各業別評議件數合計為8,930件，其中有超過64％都是產險業防疫險評議案件，總權值數也因評議案件暴增、預估為9,812件，單點權值服務費將大幅下降至6,297元以下，僅達最近年度16,437元的38％，也將造成當年度由產險業者合計權值約6,559，將負擔逾6成總服務費的不合理現象。若不論評議不利決定將導致4倍權值計算的情形，預估全體產險業者應繳納金額將逾3,617.6萬元。

白皮書建議，像是防疫險評議案件具有大量且爭點重複性高的特性，又是特殊事件，建議採取「當特定類型評議案件達總評議案件數20％以上時，當年度非該特定類型案件，每一評議權值服務費逕以前三年平均值的80％計算後，核算應收取的服務費，不足的服務費餘額，則由該特定類型案件業者，按案件屬性計算權值後按權值比例支付。