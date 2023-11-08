10月金融業隔拆利率 15年新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中央銀行如預期按下升息「停止鍵」，第二、三季利率連二凍，但隨9月底延續至10月初的營所稅暫繳申報，加上國慶連假，國內資金需求仍旺盛，隔拆利率一度衝上0.737％的高位，全月加權平均利率續升至0.691％，續創下2009年1月以來、近14年10月新高水準。

根據央行統計，10月隔拆利率最高是10月6日衝上0.737％，最低為0.685％，都較上月提高，且加權平均利率0.691％，月增0.004個百分點；10月雖有繳稅及連假因素，但日平均拆款餘額下降至3,481億元，月減104億元或2.9％，合計當月拆款交易量1兆6,928億元，月減123億元或0.72％，日平均交易量846億元，月增34億元或4.19％。

銀行資金調度主管指出，央行已連兩季按兵不動，但資金需求仍然不墜，主因9月延續至10月初的營所稅暫繳申報，再加上10月初國慶假期因素，均推高銀行資金調度需求，使利率繼續上揚；進入11月後，第四季短期資金需求暫緩和，但時序逐漸步入歲末年終，又是短期資金週轉高峰期，預計隔拆利率應會維持在0.69％上下的高水位。

觀察近一年隔拆利率，去年央行一路維持溫和緊縮步調，合計升息3碼帶動隔拆利率續揚，今年第二季起利率雖已連二凍，但市場整體資金趨緊，10月隔拆利率未見緩和、續升至0.691％，刷新14年10個月新高，直逼0.7％大關，已接近金融海嘯時期水準。

銀行主管認為，11月Fed如預期停止升息，利率同樣連二凍，市場解讀此波升息循環已告終，但即使利率沒有「higher」，基調仍是「longer」，也就是維持高利率一段時間，預計最快明年中才有可能降息，央行勢必也將按兵不動、維持當前利率，央行總裁楊金龍第三季也暗示，明年國內降息機率不高。

因此，整體來看，隔拆利率維持0.6％以上已成為常態。