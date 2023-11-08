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董事長吳東亮舉辦慶功宴 空手道選手亞運奪牌 台新加發獎金

●台新金控董事長吳東亮（後排右）與夫人彭雪芬（後排左）設宴，為亞運空手道選手慶功。前排由右至左為帶隊教練鄧世瑀、谷筱霜、辜翠萍、石政中。圖／台新金控提供
●台新金控董事長吳東亮（後排右）與夫人彭雪芬（後排左）設宴，為亞運空手道選手慶功。前排由右至左為帶隊教練鄧世瑀、谷筱霜、辜翠萍、石政中。圖／台新金控提供

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杭州亞運中華隊成績耀眼，空手道女將谷筱霜、辜翠萍摘下一金一銀，男將石政中首次出戰亞運就踢進四強。台新金控董事長吳東亮7日舉辦慶功宴，三位選手均出身南投空手道隊，一路克服挑戰困境，從偏鄉站上國際舞台，表現激勵人心。台新除履行當初承諾，發給獲得金牌的谷筱霜50萬元外，宣布額外加發獎金給辜翠萍、石政中及教練鄧世瑀，合計發出獎勵大紅包金額逾百萬元。

台新7日邀請多位長期幫助南投空手道隊發展的貴賓出席，包括南投空手道協會主委許阿甘、副主委高素卿，以及教練黃泰吉、廖德蘭。台新從2005年起支持南投空手道隊，18年來，在黃泰吉、廖德蘭教練用心訓練下，培育出許多空手道好手，在世界比賽中屢傳佳績，此次杭州亞運，三名南投空手道隊出身的選手更是有精彩的卓越表現。

吳東亮表示，台新是選手最堅強的後盾，杭州亞運行前，承諾選手若奪得金牌將有獎金50萬元，恭賀谷筱霜拿到這個奪金大紅包。同時再加碼頒發25萬元銀牌獎金給辜翠萍，10萬元獎金給石政中，並特別頒發獎金25萬元給帶隊教練鄧世瑀，以茲鼓勵。

值得一提的是，三位選手及教練都是總統教育獎得主，都是在各自艱難環境條件下，不斷努力、翻轉人生的勇士，這次在杭州亞運所創下的榮耀，讓大家見證了因空手道而翻轉人生的成功典範。

台新強調，長期重視及栽培台灣體育人才，深耕支持空手道、高爾夫球、籃球、路跑等體育活動。2005年起在南投縣國姓鄉發起「奮發種子灌溉計畫」，幫助孩子透過空手道專長繼續升學，至今已培訓逾800名經濟弱勢孩童，總支持款項超過1億元，陪伴更多孩子扭轉人生，甚至站上世界賽事舞台。

空手道隊多年來在黃泰吉與廖德蘭夫婦的帶領下，除培育出19位總統教育獎得主外，在國內外重要賽事更是戰績輝煌，累計已獲得超過1,800面獎牌。

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