助疫後產業復甦 彰銀千億振興融資 核貸突破150億

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為了協助提升本國中小企業創新與轉型升級的能力，財政部攜手彰化銀行等8家公股行庫，自2023年4月起共同推動「中小企業千億振興」融資方案，全力支援中小企業疫後復甦。

截至今年9月底，透過彰化銀行取得資金的企業逾1,300家，累計核貸金額150億元，為中小企業注入資金活水，支持企業迅速站穩腳步，取得領先的利基與商機。

彰銀表示，為發掘驅動我國經濟成長新動能，在核貸的「中小企業千億振興」融資方案中，有高達80％屬於微型及新創企業，加以戮力推動青年創業、微型貸款等創業相關優惠貸款方案，協助多元族群取得創業圓夢資金，與企業共同奠定永續經營的根基，落實彰銀普惠金融及責任金融的經營理念與核心價值。

彰銀長期以來扮演政府政策推動的金融要角，積極開拓中小企業的授信業務，在金融專業領域的表現屢獲各機關部會的大力肯定。

包括連續四年獲頒中小企業信用保證基金「信保金質獎」、獲金管會頒發本國銀行加強辦理中小企業放款方案「A組優等銀行」及「新南向政策目標國家授信績優銀行—優等獎」，並榮獲「2023卓越銀行評比」中「最佳中小企業服務獎」及「最佳客戶推薦獎」，足見其在金融同業中的優越表現。

今年彰銀陸續投入龐大的資源與人力，推動內部程序以及各項作業服務系統的優化與轉型，並加速海外布局的腳步，支援台商跨足海外市場布建服務據點，除了提供客戶更加專業且優質的金融服務之外，明年將更著重在個人金融以及財富管理領域版圖的拓展，以客戶服務體驗為導向，強化線上貸款、個人網銀、智能客服等虛擬通路的服務開發與升級。

彰銀並透過導入多元化財富管理及信託商品、充實高資產團隊及家族傳承等專業人才等策略，從個人理財服務延伸至中小企業的家族財富傳承方案，與客戶攜手共同邁向永續經營。