群聯擬預付貨款 保NAND貨源

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群聯2023年營收表現

群聯執行長潘健成7日在法說會中宣布，由於快閃記憶體（NAND）原廠產能限縮，NAND供應有限，時序進入第四季後，該公司部份產品已出現供貨吃緊現象，群聯擬預付貨款給NAND供應商，以確保供貨穩定。

根據研調機構預估，NAND市場將可能於2024年發生供給短缺，且整體NAND營收於2024年將可能反轉並走升，群聯持續拓展高階應用及加值設計服務客戶群合作，預期營業規模可隨市場反轉擴大。

群聯指出，NAND原廠自2022年第四季開始減產，並自2023年第二季擴大減產，系統廠商庫存在歷經三至四個季度的消化後，NAND儲存市場已逐漸回溫，進而帶動NAND市場價格的回穩。

群聯董事會也通過擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案，群聯因充實營運資金，以提高資金調度能力，擬募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債，面額上限60億元。

群聯強調，募資所得預計將用於研發支出，擴大營業規模等，以確保群聯技術的領先地位。

群聯第三季合併營收123.89億元，較前季增加23.8％，較去年同期減少15％。單季毛利率為32.2％，大約持平第二季32.5％，營業利益為5.25億元，較前季減少26.8％，較去年同期減少57％，稅後純益8.58億元，單季每股稅後純益（EPS）為4.32元。

群聯表示，第三季的營業費用大幅季增，主要是認列員工認股權成本、提列員工獎勵與光罩支出等，業外收益則是因為外幣匯兌收益、金融資產評價利益所貢獻。

群聯前三季合併營收324.73億元，稅前淨利19.16億元，歸屬於母公司業主淨利15.4億元，累計前三季EPS為7.91元，

群聯同步公告10月合併營收51.59億元，較前月成長達3％，為歷史同期次高；年度今年累計至10月營收達376.33億元，與去年同期相較，年減27.86％，累計營收年減幅度收斂。