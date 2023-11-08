陳俊聖：壓庫存成產業共識

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看好生成式AI將為PC產業帶來下一波大好機會之際，宏碁董事長暨執行長陳俊聖7日表示，目前PC市況已逐步回歸正常的季節性走勢，但不論是供應鏈、系統廠還是代理、通路端，在高利率的影響下，大家都希望把庫存再往下降，「壓庫存」成為現階段產業共識。

陳俊聖指出，PC產業在擺脫先前競業大拋庫存、造成市場競爭壓力處於不健康的情況後，通路端庫存也回到相對健康的6～8周水位。對宏碁來說，自5月下旬看到訂單回流後，第三季業績已反轉年增，除了集團旗下的IPO、新事業維穩貢獻外，來自PC核心事業的獲利貢獻在過去三季來也逐步提升。

不過疫情帶動的需求高峰回檔後，過去一年多的高庫存讓整個產業和供應鏈都被「燙到了」，而且記億猶新，加上升息造成高利息，使得庫存成本加重資金壓力，不僅是宏碁這些系統商，從上游供應鏈、到下游的通路端，「大家都希望庫存愈低愈好」。

至於「壓庫存」的結果，也讓系統廠目前接單轉為「直接反映需求」，「需要多少量就下多少單」，陳俊聖認為，「這樣很健康」，但最大的重點就是要回歸需求面。面對PC產業長久以來，都沒有出現新的使用模式來刺激大需求的爆發，陳俊聖直指，生成式AI的橫空出世也因此成為產業共同期待的大好機會。

他表示，生成式AI的應用一定先發生在軟體，形成新的可用模式後才會改變硬體，接下來才會刺激新的採購需求發生，但這會是一個漸進式過程，因此宏碁也從軟體到硬體進行部署，由旗下宏碁資訊、展碁國際分別從以微軟Copilot協助企業、組織導入生成式AI應用，以及為用戶加值圖形生成化的Adobe著手，另由安碁資訊從資安切入，到後段硬體的部分則有安圖斯的AI伺服器解決方案、宏碁核心業務的AI PC等，全面布局AI，也為宏碁在AI時代中搶下先機。