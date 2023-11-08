新機上市、返校需求 聯強Q3雙率雙升

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受惠於手機新機上市，以及返校需求所帶動的資訊商品採購潮，聯強第三季營收來到982億元，季增3％。毛利率、營業淨利率均優於去年同期。第三季稅後淨利17.0億元，年減8成，每股稅後純益1.02元。第三季獲利較去年大減，主要因終端消費不景氣，升息增加費用及去年認列投資收益等影響。

聯強表示，第三季終端消費市場受惠於手機新機上市，以及返校季的購物需求，整體買氣有所回溫。其中通訊業務年增23％，主要來自於印尼與澳洲市場大幅成長。

資訊消費業務部份，消費型筆電、桌機、電競、遊戲、儲存裝置、電腦組件等產品，第三季止跌回穩，帶動資訊消費業務第三季營收季增10％。資訊商用業務受到市場需求大幅放緩的影響，年減15％。半導體業務則因客戶拉貨趨於保守，第三季旺季不旺，僅季增1％，年減9％。

在獲利部分，聯強第三季毛利41.4億元、營業淨利19.2億元，略低於去年，但毛利率4.22％與淨利率1.95％則均優於去年同期。聯強泰國、越南、印度、中東、非洲等地區，第三季通路事業收益表現亮眼，獲利貢獻季增達22％。

聯強第三季稅前淨利24.3億元，年減77％，稅後淨利17.0億元，年減8成，每股稅後純益1.02元。第三季稅前淨利較去年大幅下滑的原因，除了是受到高利率環境影響、利息費用增加外，同時也因為去年第三季仍有認列美國投資收益，以及一筆高達81億元的一次性評價利益所致。

聯強累計前三季合併營收2,818億元，年減10％，營業淨利60.1億元，年減4％，稅前淨利75.2億元，年減55％，稅後淨利51.3億元，年減61％，每股稅後純益3.07元。