緯穎AI伺服器營收占比逾10％

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緯穎7日舉行法說，財務長陳昌偉指出，包括ASIC、GPU或加速卡等AI伺服器產品，於第三季及今年前三季累計營收比重已占整體營收10％以上，在產業及客戶需求明顯成長下，緯穎對第四季及明年動能樂觀看待。

緯穎多年來致力改善客戶結構亦有所成果，來自第三大客戶的業務比重，今年也逐季爬升、並於第三季突破10％門檻，先前內部訂下希望第三大客戶今年業務占比達雙位數的目標可望達陣。

陳昌偉也坦言，今年以來緯穎單季營收表現逐季走弱，第三季並落至近六季低點，與先前公司觀察將面臨逆風挑戰的預期相符。惟在出貨營收規模收斂之際，緯穎來自新專案開發NRE收入貢獻加乘放大，為其獲利帶來正面效益，反映在第三季更推升其毛利率達9.57％，為IPO以來高點。

緯穎新產品採用ASIC架構占比仍偏高，現階段正在量產出貨的產品，也將是ASIC占大宗。陳昌偉強調，其它包括採用GPU或加速卡的專案也都持續進行中，緯穎會抱持「廣結善緣、雨露均霑」的開放態度，依客戶需求及技術發展機會，持續投入開發各種專案。

緯穎樂觀展望AI伺服器後市，AI伺服器明年的成長動能仍比一般非AI的伺服器大，在可預見的未來，AI伺服器比重和滲透率將隨著需求增長而持續提升。

緯穎今年也設定高達50億元的資本支出，至第三季為止已執行達七成、約35億元，符合內部進度。在擴增自有產能進度，馬來西亞一廠第三季起開始貢獻外，二廠主機板產能明年下半年也會開出，今年在台南擴增的主機板產能則自11月後加入量產。

另緯穎董事會通過租建台南二廠，將投入62億元興建，完工後將與大馬廠雙軌併進、打造其在亞太的韌性供應鏈。至於目前仍為主要系統組裝出貨主力的墨西哥廠，今年擴建的三廠估明年第一季投產，進一步完善緯穎彈性化生產部署。