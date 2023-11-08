澤米預計12月中旬掛牌上市

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半導體暨光學膜廠澤米科技預定12月中旬掛牌上市。澤米董事長何昆年表示，過去從傳統光學走到半導體光學，累積了20年的經驗與努力，未來希望成為產業技術推進者，協助半導體封裝技術突破，成為半導體光學鍍膜技術服務廠商。

何昆年指出，澤米成立於2003年，第一個十年是在幫日系單眼相機大廠做OLPF(光學鍍膜)，市面上超過1／3的鏡頭鍍膜都是由澤米製作的；營運進入第二個十年後，澤米切入晶圓鍍膜代工、玻璃晶圓鍍膜量產等領域。目前也是全國唯一橫跨光學鍍膜和半導體製造的獨角獸公司。

澤米3大主要業務中，半導體相關鍍膜營收占比約32％到33％、元宇宙產品占38％到40％，其他精密光學占約3成。何昆年預估，明年半導體鍍膜比重可望成長到40％以上，傳統光學產品預估下降到27％。

澤米2022年度業績大好，何昆年表示，因為全球VR專案量大增，帶動年度營收衝上9.82億元，稅後純益2.73億元，EPS 4.6元。然今年受去年營運高基期影響，且疫情後消費移轉，消費性電子需求萎縮，加上VR產品尚未受到市場認可，今年上半年營收較去年同期下滑8.78％，上半年稅後盈餘3,342萬元，EPS 0.56元。

何昆年表示，儘管今年營運受到消費性電子產品需求放緩影響，2024年在半導體及元宇宙兩大產業客戶成長下，有機會出現兩位數成長。法人預估，成長幅度約為15％到20％。

作為全國唯一光學加半導體製造廠商，澤米科技幾乎沒有競爭對手。但何昆年謙虛地表示，台積電是從number one成長為only one，澤米也要向台積電看齊。