中鋼碳中和鋼品 成業界創舉

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中鋼因應全球低碳大趨勢，攜手鋼鐵下游產業共同減碳，生產符合碳中和宣告的鋼材與下游產品，近日中鋼產出首批150公噸線材，已通過BSI英國標準協會第三方查證，並交付下游廠商晉禾加工成六角螺絲，完成後將是台灣首批符合碳中和的綠色鋼製品。

中鋼董事長翁朝棟認為，減少碳排是不可逆的趨勢，下游廠商提早準備將更具競爭力，愈晚做成本就愈高。

中鋼自去年就開始規劃及參考「PAS 2060實施碳中和參考規範」的作法，分三個步驟執行碳中和鋼材產製作業，首先選定鋼材種類與生產邊界，盤查計算鋼材碳足跡。其次是採取減碳措施降低碳排，並再次執行碳足跡盤查。最後減量措施採行後的剩餘碳排放量，透過抵換機制抵銷，進而達成鋼材碳中和。

中鋼首批的碳中和線材盤元，採用集團公司中龍鋼鐵的電爐來生產小鋼胚，取代原本廠內的轉爐製程，再經由中鋼線材工廠同步減碳軋延，經計算碳足跡及第三方查證後顯示，該批鋼材減碳成效可達25％，所剩下的碳排放量再以中鋼擁有之碳權全數抵消，達成全國首批碳中和的線材盤元。

首批碳中和線材產品已交付予晉禾接續加工生產六角螺絲，晉禾也將依循PAS 2060作法進行碳中和宣告，預計今年底進行第三方查證。

中鋼董事長翁朝棟表示，由於扣件產業多為外銷，有國外要求的壓力，在客戶有意願、中鋼能協助的狀況下一起合作，翁朝棟認為有助扣件業者面臨歐盟CBAM舒緩碳焦慮，並建立扣件業者的信心。

而熱軋銷是中鋼銷售量最大宗的產品，線材與熱軋皆是目前客戶加工外銷最大宗的鋼材，因此優先選擇這兩項鋼材並給合客戶共同來推動碳中和鋼品。

至於冷軋及鍍鋅鋼捲，中鋼則視客戶的需求加添廢鋼比的提高，例如已完成認證的RC40，就是廢鋼比提升至40％，利用中龍的電爐添加廢鋼再加上轉爐串製程的配合，來完成再生材（廢鋼）的添加比，現已供應給友達、DELL及HP等國內外大廠作為指定要求的再生材料鋼材，這也是另一種綠色鋼品，有益於銷售的綠色溢價。

翁朝棟指出，碳中和是不可逆的趨勢，業者未來都要面對，中鋼持續精進降低碳排技術，使下游客戶可就近採購優質且低碳排的鋼品，但單純銷售低碳鋼材給客戶不足以因應全球低碳浪潮，惟有全力推動台灣鋼鐵產業低碳轉型，才能在碳中和潮流中，和客戶一同順應競爭環境。翁朝棟認為，業者提早準備可以提升競爭力，讓碳中和變成自己的強項，愈晚做成本就愈高，也會失去先機。

面對全球鋼市競爭態勢與2050年全球碳中和艱鉅挑戰，中鋼擘劃「智慧創新，綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景，宣示「二軸三轉」的營運主軸及轉型行動。這次中鋼產出首批碳中和鋼材，除落實該公司營運主軸，也立下台灣鋼鐵業的里程碑；而過程中透過示範宣告作法，帶頭開闢業界低碳路徑，也有助緩解用鋼下游的碳焦慮。

中鋼表示，期望持續攜手台灣鋼鐵產業供應鏈，共同朝低碳轉型之路穩健前行。