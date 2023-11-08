統一推ESG蛋 每顆要價17.5元

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在永續浪潮下，台灣最大食品廠統一企業7日宣布，整合飼料營養專業、通路資源，與ESG認證的綠璽牧場聯手合作，共同推出動物福利永續蛋品，首波將於全台7-ELEVEN銷售，每顆要價17.5元、高於市面上平飼蛋品價約4成，備受矚目。

無獨有偶，今年起加入統一集團零售陣營的家樂福量販超市，自2018年起即推動非籠飼雞蛋專區，並進一步與牧場合作推出自有品牌平飼雞蛋，目前線上十入125元，等同每顆12.5元。家樂福因推動動物福利設非籠飼雞蛋專區，且接續推出自有平飼雞蛋品牌、並採購放牧雞蛋，更挑戰2025年全部銷售非籠飼雞蛋，未來也將有機會引進統一與綠璽牧場的動福平飼雞蛋。

統一集團旗下統一飼料每年內銷市場在17萬～18萬公噸，去年銷售額逾28億元，占統一內銷產品營收的6.27％，近年採取與優秀牧場夥伴垂直聯盟的策略，以營養專業協助牧場在動物福利與環保永續的實踐，此次整合飼料營養專業、通路資源，與ESG綠璽牧場合作，推動永續蛋品消費新觀念，未來隨著雞廠產能擴大，有利統一飼料出貨量增加。

統一指出，作為綠璽牧場重要的永續夥伴，透過統一飼料與牧場獸醫師合作，提供客製化的營養專業服務，針對高活動量的平飼母雞設計一日四餐的專屬配方；以食品級植物油製作出天然穀物的全素飼料，符合母雞的營養需求，全程採用獨立的素食飼料生產線及專用運輸車，嚴格控管以避免動物性蛋白的交叉污染，無添加抗生素、無人工色素，同時添加植物營養精華，保護雞隻腸胃道功能，讓蛋殼厚實，蛋黃濃郁香甜。