住宅開工量 連六年逾10萬戶

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台灣進入近20年來最大住宅興建潮，自2018年開始，連續六年每年住宅開工量都超過10萬戶，不過從預售揭露量來看，整體銷售率也從2017年的7成多明顯下滑，開發商普遍面臨銷售率下滑與銷售時間拉長。

據內政部統計顯示，2009至2017年間住宅平均每年開工量約7.7萬戶，不過從2018年後就衝上10萬戶，而這波住宅興建潮從2018年開始，每年的開工數量都超過10萬戶，高峰期在2020至2022年，一年高達13萬～14萬戶的開工數量，今年前三季累計也達9.9萬戶，上一波出現長時間如此大量興建潮，已是1998年以前的事情。

值得注意的是，平均地權條例開始討論之際，預售案銷售狀況就出現下滑，若對比開工量與預售揭露量，整體銷售率也從2021年的7成多，開始明顯下滑，今年約僅在6成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2018年房市從谷底復甦，2020年房市開始升溫，從2020開始連續三年住宅開工量都超過13萬戶，等於每個月全台平均至少有1萬戶的住宅開工，反映市場需求穩定，開發商看到手上案子穩穩銷售，更提高買地推案的意願，今年前三季的開工量雖較去年衰退，全年仍有機會挑戰13萬戶，從預售揭露量來看，開發商普遍面臨銷售率下滑與銷售時間拉長。

曾敬德說，這波開工數量大增與雙北以外區域崛起有關，這些區域的重大建設投資逐漸落成，都市競爭力增加，加上房價基期較低、科技業投資點火，市場買氣增加，開發商手上推案銷售順利，更願意積極買地推案，一直到平均地權條例開始討論，去年下半年預售市場就出現明顯降溫，逐漸開始累積供給端的壓力。