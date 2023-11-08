五大好處 房產業搶設聯銷中心

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剛性需求獨大，大型建商紛紛加入自建自售的行列，調查顯示全台至少14家房產業者設立「聯銷中心」，包括甲山林、璞園、興富發、聯聚等，華固建設也將在明年於台中水湳設立中部分公司及售樓總部，深耕市場的企圖心濃厚。

近年不只代銷公司設聯銷中心或售樓中心，建商也因政策打房、預售案銷售變慢，陸續加入自設聯銷中心或售樓據點的行列。

住展雜誌調查指出，甲山林設立有台北及高雄兩座房產中心，璞園也在大直設置台北聯銷中心，亞伯土地開發則在台北市信義區設立二座接待中心聯賣四案，富宇建設於桃園設二座接待中心聯銷二案，桃大建設位於桃園設立售樓中心「桃大建設美學基地」，威均建設也設立聯銷中心。

台中方面，部分品牌建商的售樓中心不但走高檔路線、更在質感上較勁，例如麗晨建設位於台中的「麗晨丰二三」是企業總部、同時也是取得LEED白金級國際認證的售樓中心，漢宇建設設立有「漢宇見築館」，聯聚建設則在自家總部「聯聚中雍大廈」設立售樓中心，精銳建設設立有「精銳綠奢華體驗館」，寶輝建設則在台中歌劇院旁設聯銷中心。

南台灣除有甲山林的高雄房產中心外，德旺建設在屏東設「東港好宅聯銷中心」；興富發建設也成立興富發置業，在台中、高雄銷售餘屋；華固在陸續取得台中經貿路、豐樂路二塊地之後，將於水湳設立中台灣分公司及售樓聯銷中心。

業者認為，設聯銷中心一來可提供一站式服務，讓客戶一次看好看滿各建案、多比較，二來可節省搭建接待中心的營建及人員成本，三來可藉由在常設性服務據點舉辦講座活動以圈粉，強化客戶的黏著度，第四也可展現品牌形象，第五更可順便養地、並活化自有資產。

此外，有些代銷業者考量現在預售案可能要賣個一年半、兩年的時間，進入長期抗戰階段，也計劃未來設立外接待中心、並拉長租賃期，深耕區域。