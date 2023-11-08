高雄 打造演唱會重鎮 全年遊客數上看700萬

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高雄近年成為國內的演唱會重鎮，不少天團、知名藝人都選擇到高雄巡演，加上積極推動各式觀光活動，也帶動到高雄旅遊的人次逐漸成長，高市府預估今年將有超過700萬人次的遊客造訪高雄，同時飯店、商旅也一家一家開幕，就連閒置超過25年的舊商場據傳也將有商旅進駐。

高雄逐漸擺脫「又老又窮」、「工業城市」的刻板印象，轉型成以科技、觀光、服務為主的城市。據觀光署統計，高雄住宿人次已由疫情時（2021年）最低約528萬人次，成長至去年的645萬人次，而今年上半年已累計392萬人次，全年有望突破700萬人次大關。

雖然去年遊客大增包含台灣燈會在高雄舉辦的因素，但不可否認高市近年積極向知名天團招手舉辦演場會，也發揮明顯集客效益，從五月天、韓團Blackpink，歐美的西城男孩、新好男孩等，近期更有英國天團Coldplay，明年還有紅髮艾德、洛史都華等，都為高雄帶進大批觀光旅遊人潮。

造訪高雄遊客增加，讓近年高雄飯店、商旅陸續開幕，例如高雄萬豪酒店、高雄洲際酒店、高雄承億酒店，甚至連中華路、中正路口已閒置25年的「主婦商場」，如今也掛上告示表示一家「維洛納商旅」籌備中即將進駐。該商場閒置25年期間至少損失上億元租金，如今選擇租給商旅業者，也是看好高雄的觀光發展。

高雄市觀光局表示，國際連鎖品牌酒店看好高雄市場，萬豪酒店、洲際酒店相繼到高雄插旗，另有與高市總圖共構「文創二期會館」的承億酒店，未來還有日航飯店進駐，高雄國賓飯店更將加碼投資、重新打造五星級飯店加飯店式豪宅，高雄旅宿業持續注入活水。