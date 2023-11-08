新理事長王瑞祺上任：房仲公會 將建立智庫

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房仲公會全聯會新任理事長王瑞祺7日就職，王瑞祺指出，近年政府打炒房過程對經濟發展、金融秩序可能產生連鎖效應，政府應預作因應，避免市場出現失控現象。他說，房仲公會也將建立不動產專業智庫，提供政策分析及建言，讓政府了解政策推動產生的正面效益與負面衝擊，以預防可能的潛在風險。

王瑞祺表示，近年全球房市景氣下修，部分國家房價大幅修正，相對於全球主要國家，台灣是淺碟型市場，不動產業與國家經濟息息相關，政府應對房市的潛在風險及可能變動預作因應，避免市場出現失控現象，為此房仲公會將建立智庫，協助政府市場調研、政策分析與提供建言。

王瑞祺曾任桃園市房仲公會第九、十屆理事長、第七屆營業保證金主任委員，日前當選為第十屆房仲公會全聯會理事長。他指出，上任後將邀集學者、專家成立不動產專業智庫，除提供政府政策建言外，還會協助政府了解業者實際經營環境、市場動態，尤其「不動產經紀業管理條例」已實施23年，不少法令不合時宜，有全面重新檢討修訂的必要，以符消費者與產業期待。

他表示，政府陸續推動房地合一稅2.0、平均地權條例修正、選擇性信用管制等措施調控市場，確實有效抑制不當炒房行為，也讓房市交易買盤回歸自住，但台灣不動產市場仍存在許多變數，如近年工資調漲、營造成本維持高點、兩岸關係緊繃、老屋數量遞增、受氣候變遷影響的環境風險提升及2025年4月上路的國土計畫法等。

此外，近年政府推動都更危老、包租代管等不動產政策，效益已漸漸開花結果，而房仲業擁有7,000多家業者與數十萬從業人員，無論通路和人才的質和量都是無可忽視的力量，房仲業在政府相關政策的制定、執行上，應該能有更多參與的機會。