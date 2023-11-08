滙豐旅人卡 滿額抽美國來回機票

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為迎接年底耶誕節到2024農曆春節的旅遊大旺季，滙豐（台灣）商銀率先公布延長「滙豐旅人卡」的機場接送與貴賓室權益，即使是滙豐旅人輕旅卡卡友在符合特定條件下，也可同樣享有免費機場接送服務。此外，滙豐銀行更逆勢加碼，推出震撼市場的刷卡消費滿額抽美國來回機票活動，期讓卡友玩得開心，飛得盡興。

據國人旅遊調查顯示，逾6成受訪民眾表示旅遊預算規劃較疫情前增加；超過4成民眾表示未來想增加出國旅遊的頻率與每次海外旅遊的天數；而高達9成的受訪者在未來一年內有海外旅遊規劃。

滙豐（台灣）商銀財管暨個金處資深副總裁黃至弘表示，今年以來國人出國人數大幅增加，快速帶動整體旅遊刷卡市場的成長。今年1至9月滙豐信用卡卡友的海外消費金額是去年同期的兩倍。而廣受消費者喜愛的「滙豐旅人卡」在今年前9個月的新發卡數，更是跳躍式成長達到去年同期的三倍，滙豐銀行重視卡友的需求與用卡體驗，逆勢推出刷卡加碼優惠，讓卡友在踏出國門前，便能盡享滙豐信用卡豐富的回饋與權益。

近期市場紛傳卡友權益逐步縮水、回饋積點門檻提高，滙豐（台灣）反其道而行，不僅維持信用卡原權益，還祭出消費滿額抽大獎活動，提前為卡友送來年節大禮。

自即日起到12月15日止，滙豐旅人卡在活動期間內刷卡累積新增一般消費達新台幣16,800元以上並完成正卡登錄，即可參加抽獎，有機會贏得台灣旅遊玩家旅行社機票兌換券，兌換美國來回機票乙張。

滙豐銀行始終以消費者需求為中心，持續推出多元精緻的優惠禮遇，全方位滿足消費者的旅遊、餐飲與購物需求。

滙豐旅人卡於今年榮獲國際財經專業媒體《亞洲銀行家》頒發「亞太區最佳信用卡」大獎，肯定滙豐銀行積極洞察客群偏好，準確掌握持卡人追求精緻生活消費趨勢的努力。