華銀 推金融素養教育向下扎根

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華南銀行致力推動金融知識普及，自95年起即配合金管會培養民眾正確的金融知識、觀念政策，持續派員擔任講師積極走入校園與社區辦理金融教育宣導活動。為進一步推動金融知識普及以落實社會共好，自今年9月起與台灣金融研訓院攜手合作，由銀行員工擔任「Co Co老師」針對臺南地區國小四年級學生辦理金融教育宣導；透過簡單直白用語、貼近學童生活經驗之舉例及有趣互動遊戲，讓小學生了解「金錢用途」、「風險支出」、「家庭負擔」與「預防詐騙」等金融概念，並藉由日常消費行為檢視與記帳練習培養儲蓄習慣，協助學童即早建立正確金融觀念，奠定富足人生之穩固基礎。

華南銀行為能於臺南各行政區小學推動金融教育宣導，由臺南、嘉義與北高雄地區遴選行員擔任講師並經試教評鑑合格，計有52位「Co Co老師」於10月16日起陸續走入國小校園辦理宣導。

小學四年級金融素養教育獲臺南地區小學熱烈回響，112學年上學期已有46所小學提出111班次共計333場次宣導之申請，宣導區域含括七股、鹽水、東山、楠西、玉井等25個行政區，獲臺南市政府肯定暨於11月7日頒發感謝狀予華南銀行及台灣金融研訓院，同日並參觀新南國小校園金融教育教學實況，教學現場小朋友依「Co Co老師」指揮，開心熱烈玩著互動遊戲，再藉由「Co Co老師」的講解，從遊戲過程潛移默化建立金融觀念。