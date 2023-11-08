國泰世華銀 周年慶、雙11促刷優惠多

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百貨周年慶陸續開跑，為迎接百貨周年慶盛事，國泰世華銀行與遠東SOGO、新光三越等多家百貨公司合作促刷活動，除有刷卡滿額回饋外，刷CUBE卡選「樂饗購」權益方案，更可享筆筆消費3％小樹點（信用卡）回饋無上限。

國泰世華銀行表示，周年慶首推遠東SOGO百貨，卡友於遠東SOGO周年慶消費，可到CUBE App領取限定1％回饋加碼，消費當日於CUBE App切換「集精選」或「樂饗購」權益方案，即享筆筆4％小樹點（信用卡）回饋，同時還可搭配百貨周年慶專屬促刷活動，指定消費類別刷卡每滿6000元送600元抵用券（等同10％回饋），回饋堆疊最高享14％回饋，筆筆消費都能快速累點，刷愈多賺愈多，已回饋的小樹點（信用卡）還可「隨刷隨折」或兌換商品，是卡友聰明消費好選擇。

另外，針對電商最大檔期「雙11」國泰世華不缺席，特別為卡友祭出超有感活動，蝦皮購物刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，符合活動條件並搭配蝦皮專屬蝦幣回饋券，蝦幣回饋最高達45％，不僅聯名卡回饋高，刷CUBE卡並使用蝦皮商城三張專屬優惠券最高再享85折，CUBE卡最高回饋達23％，是雙11血拼第一首選。

除了蝦皮購物有高回饋，國泰世華銀行也加碼多家主要電商雙11促刷優惠，PChome及momo刷卡滿額最最高回饋13％，更針對今年熱門新電商Coupang酷澎推出CUBE卡限時加碼3％（須至CUBE App領取回饋，上限300點），滿足消費者雙11網購需求。