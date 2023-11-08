bgreen新品亮相 帶動居家運動新風潮

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居家健康運動新趨勢，用AI智慧運動家具來照顧自己和全家人的健康，bgreen運動家具推出可在家使用結合運動科技與工藝美學設計的運動家具，不用受時間及空間限制就能輕鬆日常保健，再搭配不同動作來鍛鍊全身的肌力，減緩心血管疾病及三高威脅，是適合全齡者最佳的居家養生神器。

bgreen運動家具今年更結合AI智慧及運動、養生訴求，推出多款功能再升級的「AI智慧運動家具」。董事長陳宇助表示，18年來bgreen結合運動科技專利與運動醫學學理，與各大專業醫學教授與運動醫學專家合作，發表於國內外專業期刊的報告已達40篇以上，更有超過百項專利及安全驗證，商品品質及售後服務更有保障，建議消費者在選購在台研發製造，具有專利及實驗室安全認證的專業律動機，才能安全的照顧全家人的健康。

「AI智慧雙振幅垂直律動機DR2」溫潤質感外型，採用歐洲進口的山毛櫸及傳承師傅手工打造，雙核心律動振幅設計，3mm振幅可用於強化肌力訓練，而1mm振幅則適用於長者的身心調養；「AI智慧運動養身椅BR1（2024年式）」，能搭配律動機使用，並提供北歐頂級貓抓皮及義大利Nappa牛皮選擇。

而「uChair AI智慧律動健身沙發BF3（2024年式）」則是國內首創的20mm超大振幅設計，可兩人同時運動燃脂，「uBed Ultra頂級智慧律動舒眠床」更提供水平律動、垂直律動和五段式電動無限角度調整，是革命性的頂級健康床，全面貼合身體的曲線，提供夢幻般的健康睡眠體驗，搭配國內睡眠醫學專家合作開發的「全方位專利釋壓枕」和「完美曲線舒腿枕」，使全身得到最深層的放鬆，享受到尊榮和寵愛的感覺。客服專線：0800-895-899。