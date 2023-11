中壽數位創新 推動保險新體驗

手握金融專業力,也要有數位力的加持。中國人壽持續以數位創新優化客戶體驗,備受國內外肯定,2023年已接連獲得「保險業亞洲獎」(Insurance Asia Awards)「年度數位創新獎」(Digital Insurance Initiative of the Year )、國家品牌玉山獎「最佳產品類」、工商時報數位金融獎「數位普惠金質獎」、財訊金融獎「FinTech創新應用優質獎」以及SGS IT Awads「資安治理卓越獎」等多項大獎肯定。

面對快速變化的金融科技趨勢,中壽秉持「以客戶為中心」,長期推動數位轉型及創新,將保險專業、人才培力與科技創新力及數位力結合,積極投入各項數位工具開發及應用,進一步串連線上線下(online to offline),以人的溫暖傳遞服務價值,提供有速度也更有溫度的嶄新客戶體驗,讓保戶不但享有保險科技帶來的便利速度,更能感受服務與關懷的溫度。中壽深信數位創新不僅是科技的更新,更是策略思維與領導力的展現,壽險是「人」的事業,就要有溫度的經營,中壽打造業務員數位智能訓練工具,藉由數位賦能快速提升業務員的專業力,加速人才發展有效提升競爭力,以保險業的初心,傳遞人與人之間溫暖的服務。

此外,中壽長期落實公平待客,以金融專業核心職能結合數位力來推動金融普惠,針對高齡及弱勢族群,透過數位化高齡陪練,讓金融知識零落差,守護高齡財務安全,展現金融包容性。壽險業因掌握大量客戶個資,一旦外洩,很可能造成難以彌補的損失。因此,中壽強化個資保護管理能力及建置各項安全防護措施,從管理面、技術面等面向投入資安治理,接軌國際標準,從高階經營團隊由上而下的參與及承諾,強化金融保險業之資訊韌性的風險危機應變,展現中壽對資安治理的高度決心。

中壽將持續發揮數位影響力,共創保戶、同仁、公司與社會多贏,朝向成為最受推薦與信賴保險公司的目標邁進。