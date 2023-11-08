中壽數位創新 推動保險新體驗

手握金融專業力，也要有數位力的加持。中國人壽持續以數位創新優化客戶體驗，備受國內外肯定，2023年已接連獲得「保險業亞洲獎」（Insurance Asia Awards）「年度數位創新獎」（Digital Insurance Initiative of the Year ）、國家品牌玉山獎「最佳產品類」、工商時報數位金融獎「數位普惠金質獎」、財訊金融獎「FinTech創新應用優質獎」以及SGS IT Awads「資安治理卓越獎」等多項大獎肯定。

面對快速變化的金融科技趨勢，中壽秉持「以客戶為中心」，長期推動數位轉型及創新，將保險專業、人才培力與科技創新力及數位力結合，積極投入各項數位工具開發及應用，進一步串連線上線下（online to offline），以人的溫暖傳遞服務價值，提供有速度也更有溫度的嶄新客戶體驗，讓保戶不但享有保險科技帶來的便利速度，更能感受服務與關懷的溫度。中壽深信數位創新不僅是科技的更新，更是策略思維與領導力的展現，壽險是「人」的事業，就要有溫度的經營，中壽打造業務員數位智能訓練工具，藉由數位賦能快速提升業務員的專業力，加速人才發展有效提升競爭力，以保險業的初心，傳遞人與人之間溫暖的服務。

此外，中壽長期落實公平待客，以金融專業核心職能結合數位力來推動金融普惠，針對高齡及弱勢族群，透過數位化高齡陪練，讓金融知識零落差，守護高齡財務安全，展現金融包容性。壽險業因掌握大量客戶個資，一旦外洩，很可能造成難以彌補的損失。因此，中壽強化個資保護管理能力及建置各項安全防護措施，從管理面、技術面等面向投入資安治理，接軌國際標準，從高階經營團隊由上而下的參與及承諾，強化金融保險業之資訊韌性的風險危機應變，展現中壽對資安治理的高度決心。

中壽將持續發揮數位影響力，共創保戶、同仁、公司與社會多贏，朝向成為最受推薦與信賴保險公司的目標邁進。