公勝盃公益高爾夫球敘 揮桿傳愛

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公勝保經（6028）在台灣深耕30年，累積各界肯定與支持，也積極投入公益事業，凝聚更多力量回饋社會。11月3日舉辦第一屆公勝盃公益高爾夫球敘於高雄信誼高爾夫球場熱鬧開打。

活動亦邀請「台彩女神」愛語莎擔任活動大使，邀請貴賓用愛揮桿齊做公益，此場活動一共捐贈予罕見疾病基金會30萬元，幫助罕病病友及其家庭對抗疾病更有力量。

第一屆公勝盃公益高爾夫球敘活動獎項相當豐富，獎品總價值超過300萬元，豐富獎項又能運動且兼做公益，吸引許多民眾踴躍報名。該賽事分為2種組別，個人競賽組以新新貝利亞賽制（New New Peoria）進行；公益配對組則是以史克藍波賽制（Scramble）最佳球位進行總桿比賽。

活動還設置趣味的洞洞遊戲，貴賓於指定洞號開球，每1碼公勝即捐出1元；公益配對組球友每揮一桿，公勝即捐出30元；貴賓於愛心捐款箱每捐款100元即可獲得1張摸彩券，集結眾人的愛心，共捐贈30萬元予罕見疾病基金會。

公勝保經總經理蔡聖威表示，「公勝保經成立30年以來，推動多元、更具意義且創新的公益專案。首次舉辦公勝盃公益高爾夫球敘，以戶外運動結合公益，希望參與活動的每個人，都能用讓自己快樂的方式貢獻社會，並善用募款贊助行動，擴大影響力效益。」

第一屆公勝盃公益高爾夫球敘聚集眾多高球好手、企業，以及許多熱心公益的民眾參加，活動安排精采且富趣味，讓活動除了健康好玩、揮桿有趣，還發揮助人的意義，讓愛循環不息。