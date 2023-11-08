貿協秘書長王熙蒙連任UFI理事

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國際展覽業協會（UFI）日前宣布，外貿協會秘書長王熙蒙經過會員推舉，今年再次榮膺UFI理事，為我國會展界唯一的代表，亦為東北亞地區、大中華區少數理事代表之一，凸顯臺灣會展參加國際不缺席，代表我國與亞洲會展業者參與國際組織，向世界會展界發聲。

UFI擁有全球超過85個國家與地區820個會員，為全球最重要展覽界國際組織，外貿協會亦積極參與UFI活動，為我國會展活動爭取曝光。2020年經貿協董事長黃志芳推薦，王熙蒙首次以貿協副秘書長身分，獲選為UFI理事會的一員。

王熙蒙在擔任UFI理事期間，貿協積極參與UFI活動，包括與UFI永續發展委員會合作、共同出版「2022臺灣會展永續白皮書」，於2021至2023辦理「臺灣展覽國際大師論壇」，2020至2023年不間斷參與UFI亞洲研討會、歐洲研討會、理事會及每年最大活動-UFI全球年會，以線上致詞、現場「Xchange」主題演講方式，向與會的世界會展業者推廣臺灣會展。

貿協執行經濟部國際貿易署會展辦公室「MEET TAIWAN」專案，協助南港展覽館「善愛嘉年華」活動參加2023 UFI永續發展獎並成功入圍，同時協助國際貿易署「EXPO-TECH數位展覽領航計畫」榮獲2023年UFI產業夥伴獎」，貿協更拍攝宣傳影片，為2022年UFI亞太週進行國際宣傳，號召亞洲業者共同參與。

貿協積極參與UFI活動，並且促進國際交流，深獲UFI會員肯定，因此，今年也再度榮獲UFI會員選舉連任擔任下屆理事，成為我國會展界唯一的發聲代表人。