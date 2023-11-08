高雄新創基地 KO-IN智高點 研討智慧農漁畜關鍵技術

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今年邁入第七屆的「亞太區農業技術展覽暨會議」是亞太地區農漁畜技術方案與商洽合作的年度重要活動，每屆吸引近2萬人次參與。11月3日高雄KO-IN智高點新創園區與上櫃公司磐儀科技、台灣物聯網協會合作辦理「智慧農漁畜關鍵技術-物聯網應用產業論壇」，並邀請園區進駐公司寬緯科技以及兩家潛力新創格雷迪奧與農譯科技分享農漁畜行業的科技解決方案，現場提問交流熱烈，共同預約明年的新訂單。

KO-IN智高點新創基地於10月成立數位孿生實驗室，強調以大帶小、以硬帶軟的策略，作為新創拓展商機。其成員磐儀科技董事長兼台灣物聯網協會理事長李明則指出，強調以虛實整合為技術架構的農漁畜產業物聯網應用正在快速成長中，連結包含寬緯科技在內的進駐業者，共同完成場域驗證並促成技術落地與商機合作。

論壇專題演講部分則由KO-IN智高點營運團隊誠研創新，以及進駐團隊寬緯科技以及潛力新秀農譯科技與格雷迪奧四家公司，各自的核心業務帶來農漁畜行業相關應用的技術解決方案，與獨特的商業觀點。誠研創新總經理鍾金峯以自身在新創投資育成與產業商機整合經驗來探討物聯網應有的商業模式與技術落地擴散的策略做法，他特別強調物聯網的核心在於「聯」，想要進入這個市場的人應更加側重思考如何盡快實現「模式創新」，讓技術專案完成商業驗證後快速進入具有網絡效應的生態發展。

高市府經發局表示，KO-IN智高點與數位孿生實驗室透過本次在南港展覽館與亞太區農業技術展覽暨會議攜手合作「智慧農漁畜關鍵技術-物聯網應用產業論壇」，成果十分豐碩，高雄的創新能量可與國際市場對接，期待未來的各種商機合作，同時也歡迎各地的新創團隊來高雄落地發展。