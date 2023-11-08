信華公益畫廊 舉辦林榮畫展

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財團法人台北市信華慈善基金會在董事長廖信華推動下，於2019年正式成立信華公益畫廊，關懷更多需要幫助弱勢民眾，11月4日邀請知名台灣鄉土畫家林榮開畫展，畫廊所得全數做為基金會善款使用，邀請民眾共襄盛舉一同做公益，讓基金會持續良善循環成就社會公益大業。

畫家林榮於1966年出生在桃園農村鄉下，他的創作超脫諸多限制，以扎實深厚寫實功力，呈現出瀟灑舒放作品。畫作大多描繪國內鄉郊風景，透過筆下的黃金稻田、蒼翠的青山、老厝牆角等，能產出台灣式的望春風。

林榮採用中國水墨畫經驗融合大自然寫意的西方色彩，在繪畫過程中留下思想與激情的痕跡，以中國水墨經驗把西方色彩帶入新的抽象元素，凝聚出色彩釋放與藝術空間的心靈感受，畫出原屬於台灣的人文本位。

廖信華表示，他自小出身貧苦的雲林鄉村，到了70歲事業有成後即開始想略盡棉薄之力回饋社會，目前事業已交棒給第二代，自己則專注於社會公益上而繼續努力，以信華公益畫廊與信華慈善基金會為弱勢繼續服務，盼更多角落弱勢能被溫暖到。恰巧，林榮將他30餘年專業創作當成一種生活學習與省思，在畫室中找尋人生的意義，而此番對生命的感嘆與他不謀而合因而促成此畫展，透過畫境闡述讓民眾用不同公益思維欣賞其畫作。

基金會執行長趙泰銘表示，今年9月董事會又新增一項服務範疇，除了原先濟助三餐不繼或生活困難者、家中有往生而無力善後者、貧窮孩童無能力就學者、孤苦無依老人，更新增列資助育幼院及失依兒。