雙鴻Q3每股賺5.71元 單季新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

散熱大廠雙鴻（3324）公布第三季財報，在毛利率、營益率大躍進之下，第三季稅後純益4.92億元，季增105.78％、年增20.6％，一季賺逾半個股本，達5.71元，締造單季獲利新高紀錄，累計前三季EPS亦突破1個股本，達11.71元。

雙鴻第三季營收僅季增34.26％，但雙率突飛猛進之下，帶動單季獲利大幅成長逾倍，財報表現優於市場預期，而雙鴻也公告將於本月15日召開實體法說會，由雙鴻董事長林育申親自上陣，AI伺服器的高速運算激勵散熱需求成為顯學，散熱廠對2024年的展望成為景氣風向球。

今年上半年奇鋐（3017）、雙鴻EPS分別繳出6.03元、6元財報成績單，二大散熱廠上半年財報處於伯仲之間，隨著雙鴻第三季繳出優於預期的財報成績單，今年度散熱廠的獲利排名仍有戲。

根據雙鴻公告的第三季財報，第三季毛利率、營益率26.54％、13.69％，雙率較前一季度、去年同期均雙升，營益率季增7.96個百分點，寫最近12季新高紀錄，第三季稅後純益4.92億元，季增105.78％、年增20.6％，每股稅後純益5.71元，創下單季獲利新高紀錄。

累計雙鴻2023年前三季營收達93.68億元，稅後純益10.08億元，獲利年減幅度收斂至4.83％，每股稅後純益突破1個股本，達11.71元，連續第五年獲利逾1個股本已無懸念，由於雙鴻今年前三季獲利幾已追平去年同期，今年度獲利超越2022年可期。

雙鴻昨（7）日同時公告10月營收，在工作天數減少之下，10月營收11.98億元，月減3％、年增14.9％，單月營收為歷年同期新高紀錄，上月無論是筆電、顯示卡、伺服器等產品的出貨動能都比去年同期好，推升營運表現持穩向上，累計雙鴻今年前10月營收達105.68億元，年減幅度收斂至7.85％。