東陽10月營收21.26億 同期次高

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東陽近年財報

繼度過史上最強淡季後，汽車零件廠第四季再報佳音！隨北美最大產險公司State Farm從10月中起擴大採用AM（售後市場）汽車零件賠付，適用範圍從原先兩個州擴大至全美50州，採購產品從保險桿、車燈擴及至板金、風扇馬達等多數AM零件下，國內AM汽車零件族群喜迎新一波業績衝鋒潮，包括堤維西（1522）、耿鼎（1524）、謚源（2235）、帝寶（6505）等業者，第四季傳統旺季營運成長可期，龍頭東陽（1319）業績更是應聲走高，10月營收21.26億元、年增18.53％，創同期次高，累計前十月營收194.29億元、年增9.38％，則創六年來同期新高。

其中，東陽AM事業10月營收14.84億元，年增30％，創史上同期新高，累計前十月AM營收貢獻140.9億元，年增13％，則創史上最強前十月。

東陽分析，State Farm在車輛維修件中使用「非OEM（原廠代工）碰撞零組件」，代表東陽的產品除保險桿外，包括前欄、引擎蓋、葉子板、風扇馬達等，均納入使用範圍。

除了AM零件之外，東陽也受惠於大陸的車市好轉，再加上介入新能源車供應鏈布局逐步量產，東陽OEM事業10月營收貢獻6.42億元，累計前十月營收53.4億元，年增1％，亦創了五年同期新高。

由於第四季為AM市場傳統出貨旺季，在第三季表現已淡季不淡，東陽看好，第四季進入傳統旺季後，公司持續積極生產、備貨，迎接旺季訂單，全力滿足市場需求。另針對持續不足的人力需求，東陽表示將強化招募攬才，希望可進一步推升產能，目前全線都在加班中。

東陽分析，今年AM市場需求強勁，主因疫後供應鏈回穩，再加上全球經濟前景不明，換車周期也拉長，北美二手車換修零件需求也因此大增。隨著State Farm擴大使用AM件，採購零件類別與適用市場範圍皆同步擴大下，加上AM零件又具有價格優勢，預料美國AM件滲透率也將自目前約20％大幅增加至28％。