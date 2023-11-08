玉山金、美律等16檔營收雙增股 法人提前卡位

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16檔10月營收年月雙增股

台股站回半年線即將挑戰萬七，適逢10月合併營收發布高峰期，台股報復性上漲，大盤將回歸基本面行情，有玉山金（2884）、美律（2439）、台灣高鐵（2633）、聯茂（6213）等10月營收雙增個股，法人提前卡位。

第三季財報及10月合併營收陸續發布，同時上市櫃公司召開法說會也會釋出對2024年的營運展望，因此法人可以從第三季財務數字及10月營收來推算整年度的每股稅後純益（EPS）及2024年的財務，進行汰弱留強。

統計上市櫃公司10月合併營收較去年同期及較9月合併營收同步呈現成長的且法人卡位布局的有玉山金、美律、台灣高鐵、聯茂、宏捷科、穩懋、晶豪科、東洋、亞力、群聯、邁達特、昇佳電子、集盛、晶碩、神基、鈺太等。

台新投顧副總經理黃文清表示，10月合併營收雙增股特別集中在記憶體、PA、紡織、CCL（銅箔基板）、生技、隱形眼鏡品牌/代工、驅動IC設計、重電股等，其中記憶體受惠AI伺服器/PC等應用起飛及業者減產的立多，報價走揚。

晶豪科為利基型記憶體IC設計廠，10月合併營收呈現年月雙增，主要受惠於海力士、美光、三星等嚴格控管產出、陸續減產，第四季供給量將比上一季度減少二成，記憶體合約報價可望有一成以上的漲幅，將帶動晶豪科的營運看俏，法人持續回補。

群聯受惠於近期 NAND Flash價格上漲，前三季EPS為7.91元，10月合併營收也繳出年月雙增，近一周三大法人買超群聯2,046張。

統一投顧董事長黎方國表示，美國聯準會維持利率不變，金融市場轉向預期美國12月不會升息，使美國10年債殖利率大幅回落，資金重新擁抱風險性資產，全球股市重拾上漲動能。

黎方國分析，台股7日重回半年線，漲勢趨緩，在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下，指數大漲已站回月線及季線之上，KD及MACD指標偏多，只要回檔不破月線，都建議偏多操作，年底作帳行情及選舉行情可期，操作上擇優選股。