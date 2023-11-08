注意美股財報下調獲利 陸銷售氣勢升

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經濟事件分析：美國10月就業報告非農就業人數僅增15萬人，低於市場預測的18萬人，失業率攀升到3.9％，顯示勞動力市場已有降溫跡象。外媒估第四季GDP季增年率將由第三季的4.9％大幅下滑至0.7％、12月聯準會（Fed）升息機率降至2成，因此市場瀰漫升息循環已經結束的情緒，12月應不會升息，股市因而大漲。但柏克萊估Fed明年1月又要升息，並也預測在2024年9月之前不會降息，又造成美股又震盪整理。

美股財報公布至此，標普第三季獲利年成長率約1.89％，低於預估的3.2％，至於第四季由原估7.5％降至4.2％，這顯示升息循環難免產生獲利衝擊，另公會罷工談判也產生衝擊，特斯拉在德國生產低價款電動車，答應調薪4％及每人一次性獎金1,500歐元，這對獲利都會有影響。

產業變動分析：近日美國電動車股如特斯拉、Rivian、Lucid等，甚至福特、通用等汽車股都明顯下跌，除受汽車工會罷工外，就是中國大陸電動車低價競爭衝擊，特斯拉第三季毛利率由去年同期25.1％降至17.1％，罷工協商後估計對美國車廠成本大增，如福特今年獲利估120億美元，但成本估可能增加約60億美元。

大陸電動車的產能增加一直比需求還快，儘管電動車成長快速，但產能利用率低就導致殺價。另政府補助也是關鍵，蔚來在2020年現金快燒完時政府補助10億美元等於股本24％，後又補助16億美元，現政府補助態度曖昧，蔚來第二季虧人民幣60億元、小鵬第二季虧28億元，零跑上半年已虧122億元。大陸電動車表面風光，但裡子慘淡，多少會影響電動車族群股價表現，但要脫穎而出就是要更先進配備如ADAS、自駕軟體或智慧座艙人機介面等，而車用PCB需由1～3片增至9～13片也是受惠股，所以電動車選股應由連接線束、端子、車燈等，轉至智慧座艙、車用PCB等方向走。

盤勢分析及選股：大盤在破萬六低穿頭呈急速反彈，脫離美股傳統9、10月魔咒。AI股因美對AI高階產品設限，輝達估損失50億美元，目前技嘉法說會多被降等、廣達第四季成長幅度被調降，因此AI股仍需由輝達、美超微等股上漲來帶動人氣。

這次財報較佳的聯發科、宜鼎等訴諸的是AI邊緣運算，也就是高階伺服器明年約47萬台，總數量不多，但AI在手機、在家庭裝置、在PC、在物聯網等將積沙成塔、涓滴成河累積後將極為可觀。AI先進CoWoS封裝成長熱絡，之前是前段買設備受惠如辛耘、弘塑等設備股，但目前已進入後段封測部分受惠有京元電子、精材等。