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今日股市備忘錄

  • 工商時報 黃皓宸輯

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＊股東臨時會：耕興。

＊除權息：啟碁。

＊國內外法說會：昭輝、大毅、原相、遠東銀、力旺　、力智、笙泉、茂迪、宏碁、緯軟、威鋒電子、

優群、南仁湖、豐泰、嘉聯益、精誠、凌華、櫻花　、啟碁、光寶科、橘子、是方、澤米、建準、寶雅　、譜瑞-KY。

＊注意股票：佳和、威盛、寒舍、虹堡、亞翔、勤誠　、泰金寶-DR、明輝-DR、福興、富喬、山富、

金麗科、力旺、安克、前鼎、建達、富強鑫。

＊處置股票：明輝-DR。

＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：勤誠、

高興昌、大展證、金雨。

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