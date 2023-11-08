＊股東臨時會：耕興。
＊除權息：啟碁。
＊國內外法說會：昭輝、大毅、原相、遠東銀、力旺 、力智、笙泉、茂迪、宏碁、緯軟、威鋒電子、
優群、南仁湖、豐泰、嘉聯益、精誠、凌華、櫻花 、啟碁、光寶科、橘子、是方、澤米、建準、寶雅 、譜瑞-KY。
＊注意股票：佳和、威盛、寒舍、虹堡、亞翔、勤誠 、泰金寶-DR、明輝-DR、福興、富喬、山富、
金麗科、力旺、安克、前鼎、建達、富強鑫。
＊處置股票：明輝-DR。
＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：勤誠、
高興昌、大展證、金雨。
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＊除權息：啟碁。
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