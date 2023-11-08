勤凱 前三季賺贏去年全年

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勤凱近六個季度營收獲利

勤凱科技（4760）公告第三季財報，稅後純益約3,615萬元、年增92.6％，每股稅後純益（EPS）1.2元，受惠於2023年客戶拉貨較為積極，前三季每股純益3.23元，已超越2022年全年，營運表現明顯復甦。公司表示，近期需求能見度不高，特別是國外長假效應，因此謹慎看待第四季營運。

勤凱第三季合併營收約3.23億元、年增118.4％，毛利率20％、年增0.04個百分點，營業利益約4,089萬元、年增180％，EPS 1.2元，年增8％。前三季合併營收約8.25億元、年增7.7％，毛利率約21.44％，營業利益約1.07億元、年增15％，EPS 3.23元，已超越2022年全年。

勤凱董事長曾聰乙坦言，客戶目前不敢堆庫存，主要是之前庫存調整經驗慘痛，所以客戶庫存狀態看來頗為健康。終端需求方面，手機相關產品有較佳能見度，其餘消費性產品尚有待買氣刺激。

勤凱也同步公告10月營收為7,741萬元，月減22.8％，年增62.3％，前十月營收9.02億元，年增10.9％。公司表示，近期需求能見度不高，特別是國外長假效應，因此謹慎看待第四季營運。至於2024年展望，最快第二季、最慢第三季可望有感回春。

新產品部分，電感曝光型內電極銀膏專門使用在01005以下極細小的被動產品，電路製程從網版印刷升級為光學微影，5G高頻高速傳輸需要曝光顯影出極細線路的立體線路，格外適用於先進傳輸產品。至於銅正導與銅鎳阻膏，也有機會取代原本昂貴的電阻膏，特別是成本只有原本不到十分之一，業務正擴展中。

半導體方面，IC使用的固晶銀膠，穩定性佳，適用於沾膠和點膠，Power IC亦有相關新產品，近期獲台灣及大陸客戶認證，希望能有效提升毛利率與營運規模。